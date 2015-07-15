СМИ: Главы всех администраций Закарпатья подали в отставку
Руководители 13 районных госадминистраций Закарпатской области написали заявления на увольнение.
Об этом сообщает издание Мукачево.net.
Информацию относительно массового увольнения председателей райсоветов распространил нынешний руководитель Закарпатской ОГА Василий Губаль на пресс-конференции в Ужгороде.
По информации журналистов, такое решение было принято после информации об отставке председателя Закарпатской ОГА Василия Губаля и вероятном назначении на его место Геннадия Москаля.
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Напомним, на фоне конфликта со стрельбой, который произошел накануне в Мукачево с участием представителей "Правого сектора", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на Закарпатье следует провести серьезные кадровые изменения.
Во фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде уже подтвердили информацию о скором назначении нынешнего председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля главой Закарпатской облгосадминистрации.