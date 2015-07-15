СМИ: Главы всех администраций Закарпатья подали в отставку

Об этом сообщает издание Мукачево.net.

Информацию относительно массового увольнения председателей райсоветов распространил нынешний руководитель Закарпатской ОГА Василий Губаль на пресс-конференции в Ужгороде.

По информации журналистов, такое решение было принято после информации об отставке председателя Закарпатской ОГА Василия Губаля и вероятном назначении на его место Геннадия Москаля.

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Напомним, на фоне конфликта со стрельбой, который произошел накануне в Мукачево с участием представителей "Правого сектора", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на Закарпатье следует провести серьезные кадровые изменения.

Во фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде уже подтвердили информацию о скором назначении нынешнего председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля главой Закарпатской облгосадминистрации.