Вслед за главой Закарпатья потерять должности могут силовики области - Геращенко

14:35, 15 июля 2015
Политика
1105 0

Народный депутат Антон Геращенко (фракция «Народный фронт») прогнозирует кадровые изменения в правоохранительных структурах Закарпатской области.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам в парламенте.

Геращенко положительно оценил назначение Геннадия Москаля руководителем Закарпатской облгосадминистрации. По его словам, Москаль «хорошо знает Закарпатский регион».

«Я также прогнозирую смену силовых структур региона», - подчеркнул Геращенко.

Читайте такжеПорошенко вместе с Аваковым сегодня едут в Закарпатскую область

По его словам, нужно навести «порядок в Закарпатье, чтобы больше никакие вооруженные группировки не ездили и не совершали преступления, а также чтобы прекратились потоки контрабанды. А лица, замеченные в контрабанде получали по заслугам».

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил сегодня, 15 июля, Москаль назначен председателем Закарпатской ОГА.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter