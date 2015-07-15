Вслед за главой Закарпатья потерять должности могут силовики области - Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам в парламенте.

Геращенко положительно оценил назначение Геннадия Москаля руководителем Закарпатской облгосадминистрации. По его словам, Москаль «хорошо знает Закарпатский регион».

«Я также прогнозирую смену силовых структур региона», - подчеркнул Геращенко.

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По его словам, нужно навести «порядок в Закарпатье, чтобы больше никакие вооруженные группировки не ездили и не совершали преступления, а также чтобы прекратились потоки контрабанды. А лица, замеченные в контрабанде получали по заслугам».

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил сегодня, 15 июля, Москаль назначен председателем Закарпатской ОГА.