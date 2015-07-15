Рада провалила голосование по Государственному бюро расследований

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 231 народный депутатов из 325, зарегистрированных в сессионном зале. Перед этим депутаты дважды не поддержали законопроект во втором чтении и в целом.

При обсуждении между депутатами происходили дискуссии о том, кто именно должен назначать руководителя бюро.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении.

Законопроектом устанавливается, что Государственное бюро расследований является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, отнесенных к его компетенции.

Государственное бюро расследований решает задачи: по предупреждению организованной преступной деятельности, террористическим и другим особо тяжким насильственным преступлениям - в целях обеспечения безопасности человека, общества и государства; по выявлению, раскрытию и расследованию: преступлений, связанных с деятельностью преступных организаций; преступлений, связанных с терроризмом; особо тяжких насильственных преступлений, за которые Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы; по раскрытию и расследованию военных преступлений; по раскрытию и расследованию коррупционных и связанных с коррупцией преступлений, совершенных работниками Национального антикоррупционного бюро Украины и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Систему Государственного бюро расследований составляют центральный аппарат, территориальные органы, специальные подразделения, учебные и научно-исследовательские учреждения.

В составе бюро расследований действуют следственные, оперативные и другие подразделения. Организационную структуру бюро утверждает директор бюро по согласованию с Кабинетом министров.

Общая структура, функции и численность, в том числе лиц рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, определяются законом.

Читайте такжеВР продлила действие соглашения между Украиной и Нидерландами о малазийском "Боинге"

Государственное бюро расследований является юридическим лицом публичного права и осуществляет свои полномочия непосредственно и через территориальные органы.

Директором бюро, его первым заместителем и заместителем по расследованиям может быть гражданин Украины не моложе 35 лет, имеющий высшее юридическое образование; имеющий стаж работы в сфере права не менее 10 лет (после получения лицом высшего юридического образования); опыт работы на руководящих должностях должен составлять не менее 5 лет; который владеет государственным языком; не является членом ни одной политической партии.

Директор Государственного бюро расследований, его первый заместитель директора и заместитель назначаются сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может занимать эти должности более двух сроков подряд. Они назначаются на должность Кабинетом министров по представлению премьер-министра в соответствии с представлением Комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований и его заместителей.

Ежегодно до 1 апреля директор Государственного бюро расследований подает президенту Украины, Верховной Раде и Кабмину письменный отчет о деятельности Госбюро расследований за предыдущий год.

Финансовое и материально-техническое обеспечение бюро осуществляется за счет средств государственного бюджета.