В Раде хотят поднять вопрос относительно правового статуса "Правого Сектора"

Об этом в парламенте сообщил народный депутат, председатель партии «Возрождение» Виктор Бондарь.

«Настало время для вопросов, о которых боятся говорить. Личный состав Правого Сектора, который воюет на Востоке – герои! Мы их уважаем и поддерживаем! Они реально защищают государство и простых людей от сепаратистов и агрессоров. Но есть и другие, которые называются «Правым сектором», а сами сидят вооруженные на базах в центре и на западе страны, ездят на украденных в Украине и ЕС машинах, отжимают бизнес, вымогают деньги и расстреливают мирных граждан, а потом берут ребенка в заложники. Кто эти люди – защитники или бандиты?», - говорит Бондарь.

Сегодня большинство батальонов имеют четкое подчинение в украинских силовых структурах и тесно взаимодействуют с вооруженными силами Украины. Кроме ДУК «Правый сектор» и батальона ОУН.

Партия «Возрождение» требует заслушать руководителей силовых органов и дать правовую оценку действиям отдельных бойцов «Правого сектора» по отношению к мирным гражданам Украины.

«Почему в Мукачево возникла стрельба и кто ее спровоцировал, должны расследовать правоохранительные органы Украины. Но люди с тяжелым вооружением, которые ездят на джипах по мирному городу, – это ненормально. Теперь необходимый комплекс действий. Бойцы «Правого сектора» должны определиться с подчинением или Вооруженным силам Украины или МВД. Только так к ним вернется доверие украинцев. Правительства при этом надо начать реальную работу с коррупцией, поскольку именно низкий уровень доверия к власти является основой для появления случаев, который произошел в Мукачево. А парламенту рассмотреть вопрос о принятии закона о добровольческом движении», - добавил Бондарь.