СМИ: компания Фирташа кормит российский "патриотический" форум в Крыму

Об этом пишет австрийское агентство APA, Украинская правда нашла документальные подтверждения этому утверждению.

Речь идет о "Всероссийском молодежном форуме" на Бакальской косе. Форум разделен на несколько смен, одна из них - сбор поисковых отрядов и военно-патриотических клубов, общественных объединений и центров патриотического воспитания молодежи, агитационные бригады.

На этом форуме уже выступал рупор и главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев, который, начиная с лета 2013 года в своих программах ведет антиукраинскую пропаганду с подачей часто ложных фактов.

Читайте такжеАрестованы уже 86 объектов недвижимости Фирташа - АваковФедеральное агентство по делам молодежи РФ с конца весны и до начала лета провело ряд тендеров, чтобы закупить услуги для форума.

Согласно результатам тендера, услуги по содействию в проведении Всероссийского молодежного форума "Таврида", в части обеспечения питания, проживания участников, экспертов и гостей предоставляет ООО "Титановые инвестиции". Сумма тендера 74 538 660 рублей (около 1 316 760 долларов). Тендер проводился только с одним участником.

ООО "Титановые инвестиции" зарегистрирована в России 17 июня 2014 году уже после аннексии Крыма.

Учредителем компании выступает ООО "Летан Инвестментс Лимитед", зарегистрированная на Кипре.

Именно на эту компанию оформлена главная холдинговая компания Фирташа - австрийская Group DF International.