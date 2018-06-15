Конституционная реформа: объединится ли БЮТ с Партией регионов?

В пятницу Президент Виктор Ющенко призвал лидеров парламентских фракций завершить работу над концепцией новой редакции Конституции Украины в Национальном конституционном совете. По словам Президента, концепция может быть вынесена на заседание Конституционного совета в третьей декаде апреля, после этого в виде законопроекта должны быть наработаны конституционные изменения, которые должны рассматриваться в Верховной Раде при наличии заключения Конституционного Суда, с последующим вынесением на всеукраинский референдум для окончательного решения.

Как нам кажется, Президент попросил парламент поторопиться. Как на это должны отреагировать политические силы? Услышали ли они призыв Президента? Будет ли иметь этот призыв политические последствия? Об этом мы спросили экспертов, которые собрались на круглом столе в "Главреде".

Олег Медведев, советник премьер-министра:

ПРЕЗИДЕНТ ДОЛЖЕН УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ ДРУГИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ

Перспективы принятия Конституции без участия парламента на референдуме не существует.

Проведение такого референдума технологически возможно. Но по всем имеющимся социологическим данным он не сможет его выиграть, не сможет провести свой вариант Конституции через референдум без согласования с другими ключевыми политическими силами - БЮТ и Партией регионов.Такой референдум просто превратится в референдум доверия Президенту.

Даже если объединятся “Наша Украина” с БЮТ и будут проводить его вместе, то даже в таком случае общественной поддержки и соответственно его легитимизации будет недостаточно, чтобы говорить о Конституции как долговременном проекте. Конституция, принятая без участия Партии регионов, будет неполноценной. А принятая без Партии регионов и БЮТ тем более будет неполноценной.

Поэтому, если мы хотим получить стабильную Конституцию, которую будут уважать все политические силы, которые после изменения конфигурации власти не будут требовать ее переписывания, то это та Конституция, которая станет общим продуктом Верховной Рады и Президента.

Относительно участия БЮТ в конституционном процессе, то мы услышали заявление Президента, но важно, чтобы и Президент слышал мнение других политических сил.

Виктор Мусияка, член совета Украинского форума:

БЮТ И ПАРТИЯ РЕГИОНОВ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ О ЧЕМ УГОДНО

У инициаторов так называемого конституционного процесса начинается понимание, что настаивать на референдуме - это трудный путь, это не даст никакого результата, что бы там ни говорила Марина Ивановна (Ставнийчук) и другие. А говорят они, напомню, приблизительно такое: “Мы не собираемся обходить парламент”. Но они не обойдут Верховную Раду, вынесут свой проект, понимая, что она ничего не примет. И будет так, как говорил Президент в своем газетном опусе: тогда идем прямо к народу, на референдум... Но какие для этого основания?

Да, есть решения Конституционного Суда, но они тоже неоднозначные, там тоже сказано, что не имеет права никто прямо выходить на референдум, чтобы Конституцию утверждать. И то, что происходит в парламенте, - это новый поворот...

Раз Президент вполне последовательно идет в процессе подготовки нового текста и вынесения его на всенародное утверждение, то политики понимают, что там не будет места ни БЮТ, ни “Регионам”, и поэтому они принимают решение о создании Конституционной комиссии. Дальше процесс будет развиваться таким образом. Субъекты парламентской деятельности будут готовить изменения в Конституцию, где будет предусмотрена или не будет предусмотрена должность Президента. Или, если она и будет предусмотрена, то избирать его будут предлагать в парламенте.

Нас ждет новый всплеск политических баталий. Хотелось бы, чтобы у Президента было достаточно понимания, что не следует начинать внутреннюю борьбу с парламентским большинством. Тем более что БЮТ и Партия регионов могут договориться о чем угодно. Зачем с ними бороться, если с ними нужно договариваться? Единственный путь - договариваться. А не так, как Президент - опять посадил их и призвал: ничего не нужно устраивать, никаких других комиссий, у нас есть Национальный конституционный совет, работайте. Представьте, что все эти силы объединятся вокруг какой-то идеи, так и председатели обладминистраций (даже если их за неделю всех поменять) ничего не сделают, если они заупрямятся.

Игорь Колиушко, политолог:

ТО, КАК ОНИ ЗАРЯДИЛИ ЭТУ КАМПАНИЮ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ: У ТАКОЙ КОНСТИТУЦИИ НЕТ ШАНСОВ

Способ, которым Президент начал конституционную реформу, является бесперспективным с точки зрения улучшения Конституции.

Огромное значение имеет технология принятия Конституции. Чтобы она была действенной, не должно быть сомнений в ее легитимности. А то, как сегодня об этом говорит президентский Секретариат и то, как они зарядили эту кампанию, свидетельствует: у нее нет шанса на принятие.

Если Президент таки внесет проект Конституции в парламент, там сразу же создадут временную Конституционную комиссию, она возьмет этот проект, перепишет его как захочет, проголосует за него – вот и вся интрига.

Теоретически мы можем получить Конституцию еще до выборов. Но практически этого не произойдет. Скорее всего, изменения в ближайшее время не будет. Референдум - это катастрофа. Он действительно станет референдумом доверия Президенту... Одна часть Украины проголосует “за”, другая не проголосует... Одна часть будет признавать Конституцию, вторая не будет признавать.

Если мы выносим Конституцию на референдум, то огромное значение имеет, кто готовит проект настоящего документа. Если это делает консультативно-совещательный орган одного политика (даже если это Президент), то у меня такой подход вызывает сомнения.

Маша Мищенко