В Одесской ОГА продолжаются чистки: ликвидированы еще шесть управлений - СМИ

18:19, 13 июля 2015
Политика
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Продолжаются кадровые чистки в Одесской облгосадминистрации. Ликвидированы еще шесть управлений.

REUTERS

Эту информацию «Думской» подтвердил сотрудник пресс-службы ОГА Юрий Жаров.

По его словам, речь идет об управлениях информационной политики, коммуникаций с общественностью, градостроительства и архитектуры, по делам физкультуры и спорта, охраны объектов культурного наследия и по делам семьи и молодежи.

«Не все из них окончательно ликвидируют, некоторые будут объединяться с другими управлениями», — сказал сотрудник пресс-службы.

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На уточняющий вопрос о числе служащих, попавших под сокращение, он ответил, что сейчас в ОГА числится 781 человек, а в ближайшее время их будет 404.

Напомним, 3 июля глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили ликвидировал отдел внутреннего аудита и управление взаимодействия с правоохранительными органами.

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