Президент сегодня встречался с Тимошенко, Бессмертным, Кинахом и другими

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел сегодня ряд политических консультаций с лидерами и представителями парламентских фракций, которые входят как в большинство, так и меньшинство.

Об этом УНИАН сообщили в Официальном интернет-представительстве Президента Украины.

В частности, глава государства встретился с лидерами БЮТ и «Нашей Украины» – Юлией ТИМОШЕНКО и Романом БЕССМЕРТНЫМ, и с народными депутатами Анатолием КИНАХОМ, Анатолием МАТВИЕНКО и другими. Собеседники обсудили политическую ситуацию в стране. Президент изложил свою позицию о необходимости поиска диалога между политическими силами ради единства и стабильности страны. Глава государства призвал народных депутатов использовать для этого все возможные парламентские методы.

Во встрече с представителями фракций – участницами парламентской коалиции участвовали, в частности, Раиса БОГАТЫРЁВА, Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ, Владимир БОЙКО и Иван ГЕРАСИМОВ. Они выразили поддержку политике Президента, направленной на консолидацию общества и экономическое развитие страны.

Глава государства отметил, что только реальные действия политиков и политических сил, а не их декларации, могут объединить общество и обеспечить стабильность в государстве.

Президент отметил, что украинская экономика, несмотря на парламентский кризис, демонстрирует в настоящее время показатели роста. Следовательно новому правительству следует приложить все усилия, чтобы сохранить и увеличить эти темпы. По словам главы государства, этому должно способствовать сотрудничество парламента и правительства.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что он как Президент будет сотрудничать как с представителями парламентского большинства, так и меньшинства.