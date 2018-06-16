Вехи недели. Мукачево с резонансом, паралич коалиции и президентские надежды

События в небольшом закарпатском городке стремительно разворачиваются в масштабный политический кризис. Перестрелка с использованием автоматического оружия и гранатометов за тысячу километров от линии фронта априори не может быть оправданной, равно как и попытка «Правого сектора» взять на себя роль истины в последней инстанции. К этой военно-политической организации (статус – уникальный для отечественного законодательства, не предполагающего подобных симбиозов) возникает все больше вопросов. Слишком уж органично действия «правосеков» вписываются в информационную матрицу Кремля в отношении Украины.

Власть допустила серьезную ошибку, не занимаясь наведением порядка в Закарпатье – самом западном и не лишенном вируса сепаратизма регионе. Роль и место контрабанды в обеспечении функционирования экономики региона – секрет Полишинеля, как и активное противостояние тамошних кланов. Тем интереснее понять, почему местный "Правый сектор", ранее не проявлявший особой активности, решил в прямом смысле слова взорвать ситуацию в регионе. Причем – сделать это во время переговоров о получении Украиной очередного транша кредита МВФ и реструктуризации долга и рассмотрения конституционных изменений, направленных на децентрализацию. О них мы поговорим чуть ниже, пока отметим, что "Правый сектор" пошел ва-банк, открыто противопоставляя свою позицию государственной. Которую, справедливости ради, сложно назвать четкой и внятной.

События в Мукачево отодвинули на второй план даже антикоррупционную операцию в Генеральной прокуратуре, проведенную под руководством Давида Сакварелидзе. Он убедительно доказал, что не склонен подобострастно смотреть на большие звезды и широкие лампасы своих коллег. Правда, обвиняемых в получении взятки в особо крупных размерах прокурорских тяжеловесов суд выпустил под залог. Чудеса судейские, судя по всему, останутся трендом отечественного правосудия еще некоторое время. Объективно об этом свидетельствует и оправдательный приговор Петру Мельнику, бывшему ректору Академии налоговой службы в Ирпене.

Коалиция тем временем пыталась продемонстрировать трудовой энтузиазм, но безуспешно. Готовности парламентского большинства провести досрочное заседание Верховной Рады хватило буквально на несколько часов, после чего противоречия между разными фракциями вылезли на поверхность со всей очевидностью. К сожалению, "Европейская Украина" не демонстрирует европейского подхода к законотворчеству, не сумев стать машиной по принятию необходимых для страны законов. Коалицианты хорошо помнят, что до конца ноября у них есть карт-бланш, поэтому ведут себя подобно расшалившимся подросткам – привлекают к себе внимание и манкируют своими служебными обязанностями. Заявление Владимира Гройсмана о том, что ни одна фракция не намерена выходить из коалиционных рядов, вряд ли станет утешением для граждан страны, не получивших паче чаяния эффективной работы законодателей.

Президент выразил надежду, что парламентарии поддержат отмену депутатской и судейской неприкосновенности буквально на начинающейся неделе. Однако состояние дел внутри коалиции не дают Петру Порошенко повода для излишнего оптимизма – консолидировать две трети депутатского корпуса ради отмены иммунитета будет непросто. Вдобавок "Самопомощь", обоснованно претендующая на статус самой капризной парламентской фракции, отказывается поддерживать конституционные изменения, направленные на децентрализацию власти. Похоже, политические торги по рихтовке Конституции будут длительными и ожесточенными.

Виталий Кличко отметил первую годовщину своего пребывания на посту мэра без лишней помпы. Зато заверил, что и он, и его команда работают на 110%, при этом отказавшись давать оценку собственной эффективности. По всей видимости, у президентской партии «Справедливость» оценка работы лидера «УДАРа» несколько иная, поскольку в партийных палатках, расставленных по Киеву, агитаторы интересуются, стоит ли Порошенко поддержать Кличко на выборах мэра или наоборот, категорически не делать этого.

Евгений Магда