Коалиция – Президенту: “Полюби меня такой, какая я есть”

18 июля "антикризисная коалиция" выполнила одно из требований, а точнее одну из прихотей, Президента и “Нашей Украины”: второй раз “легализовалась”. Мороз высек сам себя

Спикер Мороз не только вынужден был зачитать перечень подписантов коалиции, но и, по утверждению его однопартийца Бокого, во второй раз подписать представление на премьера Януковича.

Тем самым Мороз фактически высек сам себя, признав первое представление, как и первое провозглашение антикризисной коалиции, – нелегитимными. В надежде, конечно, что вся эта история останется в прошлом и дальше процесс пойдет легче. То есть процесс приведения к премьерской должности лидера ПР Виктора Януковича, ради чего сам Мороз и получил собственную должность.

Но, став на путь такой “легитимизации”, коалиция в сугубо юридическом смысле снова загнала себя в коллизию.

Ведь, признав правомерность требования о 10-дневном сроке распада предыдущей коалиции после принятия решения о выходе из нее одной фракции, - она признала и то, что в свое время необходимым было именно такое решение фракции СПУ. А его как не существовало в природе, так и не существует. И это подтверждено не заявлениями и письмами коллегам, а фактом публикации в “Голосе Украины” от 14 июля, где официально указано, что социалисты разрушили “помаранчевую коалицию” не постановлением фракции, а личным выходом отдельных депутатов.

И юридически регламент ВР предоставлял им для этого все основания, одновременно предлагая не принимать во внимание другие формы развала коалиции, на которых настаивали оппоненты. Нужно было лишь четко стоять на этих позициях... Но команда Президента, со своей стороны, не имея на то настоящих юридических оснований, а лишь “мяч на поле” Ющенко, сделала более убедительный психологический ход: невозмутимо “признала” представление на премьера нелегитимным, а соответствующее представление Президентом этой кандидатуры в парламент – невозможным.

А не выдержала этого блефа уже именно коалиция...

Что в результате? Она лишь демонстративно выполнила “требование” секретариата Президента, не имея возможности изменить факт отсутствия решения фракции СПУ о развале предыдущей коалиции. Поэтому теперь, действительно, ее легитимность , если найдутся желающие обратиться в КС, может быть поставлена под сомнение. Хотя бы из тех соображений, почему это вдруг коалиция дважды регистрируется и дважды направляет одно и то же представление Президенту...

Получила ли коалиция хотя бы политический результат? Нет, поскольку “Наша Украина”, поздравив АКК с “легализацией”, воспользовалась этим фактом лишь для того, чтобы объявить о своей оппозиционности, а также получить на этом основании комитеты в парламенте – для себя и БЮТ . Ни одно движение в направлении “широкой коалиции” не было сделано.

Почему нервничают Азаров и Рудьковский

И это заставило очень нервничать нескольких настоящих заложников ситуации – Николая Азарова из ПР и Николая Рудьковского из СПУ, которые начали пугать “нашеукраинцев” пересмотром распределения комитетов, если НУ через неделю-две не войдет в коалицию или не начнет “конструктивно сотрудничать”... Почему нервничают эти люди – понятно: ведь именно они рискнули ради “объединения страны” свей собственной репутацией, определенными интересами бизнеса и кучей обязательств перед “старшими товарищами”. А вот “санкции”, которые они могут применить к НУ, если та не будет вести себя “конструктивно”, - тоже в основном виртуальные.

В частности, передел комитетов – это полное переписывание “пакета”, который в итоге именно в этом вопросе был применен. Какой может быть формальный повод для такого пересмотра? Принадлежность “Нашей Украины” к оппозиции и нежелание ее вступать в коалицию? Так об этом ничего не сказано ни в регламенте, ни в законе о комитетах...

Поводом для переголосования пакетного постановления может быть массовый уход уже назначенных председателей, заместителей и секретарей комитетов от коалиции – в правительство. Но это возможно лишь тогда, когда будет формироваться правительство, то есть – уже после назначения премьера. А участие “Нашей Украины” в коалиции нужно именно ради назначения премьером Януковича. Поэтому круг замкнулся, и пугать президентский блок, и в частности тамошних “любих друзів”, которые получили самые “вкусные” комитеты, – нечем...

Конституционного суда захотел даже Мартынюк

Именно поэтому, по-видимому, коалиции придется все жеи браться за выполнение второго требования Ющенко – о восстановлении работы Конституционного суда до назначения премьера. Хотя, конечно, признать очередную уступку Ющенко тяжело и опасно. Потому первый вице-спикер Адам Мартынюк и утверждает, что КС будет восстановлен для другой цели – создание Президенту преграды на случай его попытки сорвать представление кандидатуры главы правительства и распустить парламент...

Жаль, что только сейчас коалиция, а в частности последовательный враг Конституционного суда как якобы орудия Президента для ликвидации конституционной реформы - Мартынюк, признал, что КС может пригодиться и оппонентам Президента. Ведь можно просто опоздать: избрание парламентской квоты КС и само по себе не простое дело, а там еще проблемы со сроком полномочий квоты президентской и съезда судей. Поэтому Ющенко может просто не дождаться КС до “часа Х” – 25 июля. Да и очередь вопросов к КС, которые уже покрываются пылью в его ящиках, - немаленькая, так что не обязательно после своего восстановления он сразу возьмется за запрос о премьере и праве Президента на роспуск ВР...

Но в любом случае понятно, что в вопросе о КС между Президентом и коалицией опять возникнет напряжение. Даже избрав свою квоту судей, парламент будет требовать от Ющенко представления на премьера, - поскольку, мол, именно полноправный премьер должен присутствовать на процедуре присяги членов КС...

Здесь со стороны команды Президента может прозвучать “аргумент” а-ля Кивалов о том, что действующий премьер Ехануров по статусу ничем не хуже премьера Януковича, поскольку он, мол, не в отставке, а лишь сложил полномочия перед новой ВР. Юристы типа Кивалова притянули этот аргумент ради возражения против даты 25 июля в качестве крайнего срока формирования нового правительства. Но тогда такое толкование должно действовать во всех случаях...

Одним слово, легче процесс не станет.

Такой неконфликтный Янукович...

Потому и к еще одному, вовсе уж не юридическому требованию Президента коалиции, видимо, придется прислушаться: о “неконфликтной” кандидатуре. Кто это такой, этот “неконфликтный” кандидат – секретариат Президента умалчивает. Хуже того, намек главы секретариата Рыбачука, что это не обязательно должно быть господин Ехануров, - лишь подтверждает, что у “Нашей Украине” вообще нет причин идти в коалицию...

Но закавыка в другом: Президент такими заявлениями своих служащих в который раз подчеркивает “конфликтность” кандидатуры Януковича. И вообще-то задача ПР и коалиции – доказать противоположное. То есть устранить все конфликты, которые бы давали гаранту повод обвинять их кандидата.

А здесь уже перечень огромен: от псевдомайдана под ВР, где всегда сохраняется поле для провокаций, особенно со стороны сторонников досрочных выборов, и до “антинатовских” зон по регионам.

Между прочим, как для проверки коалиции, в повестке дня ВР уже есть первоочередное представление Президента об утверждении межнациональных военных учений - тех, с помпой сорванных в Феодосии. Не поддержать это представление Ющенко – подтвердить “конфликтность” не только кандидатуры премьера, но и всей коалиции. А поддержать... Ну, это уже будут решать те активисты на местах, которые так бойко пикетировали натовских резервистов, и их российские вдохновители...

Одним словом, у Ющенко еще много тестов для господина Януковича и его лоббистов, которые почему-то уперлись в тезис, будто несколько их попыток выдвинуть именно эту кандидатуру служат неопровержимым доказательством ее безальтернативности.

На самом деле “безальтернативность” кандидатуры Януковича сами члены Партии регионов, да и не только они, все чаще ищут в событиях декабря 2004 года.

Версия такова: в 2004 году кандидат на должность Президента Янукович признал избрание президентом Ющенко, а теперь Ющенко должен сделать его премьером.

Почему должен? В силу результатов выборов парламентских? Нет, иначе зачем тогда упоминание о прошлых президентских? Может, из-за того, что тогда, в 2004-м, после третьего тура в Верховном Суде команда Януковича могла, но не отстояла отмену результатов еще и того голосования? Вспоминая тот суд, нельзя это совсем отрицать.

Россия: такой Янукович нам не подходит...

Но означает ли это, что тогда Ющенко дал какие-то обещания Януковичу? Так почему теперь они, эти обещания, не выкладываются на стол, и вообще, почему не была сразу создана нынешняя коалиция, которая без всяких юридических преград давно бы уже сформировала правительство?

Не давая ответов на эти вопросы, Партия регионов просто отказывается признать, что, несмотря на всю свою организованность, финансовую мощь и т.п. – постоянно проигрывает или дает себя обыграть другим. С другой стороны, выставляя такой “счет” Ющенко, адепты Януковича замахиваются на “святое”: уже “канонизованную” версию, будто Президентом Ющенко сделала конституционная реформа.

Действительно, в 2004-м обещания мог давать не Ющенко – потому что тогда должен был бы назначить Януковича премьером вместо Тимошенко сразу после инаугурации, - а, например, те же авторы конституционной реформы. Именно они сейчас так пытаются выполнить те обязательства, и все время, даже из-за стен парламента, предостерегают Ющенко от несоблюдения прежних договоренностей...

Еще на протяжении 2005 года Януковича могли обнадеживать российские партнеры, которые зимой вызвали газовый кризис. Но в то время опять не он стал премьером, а Ехануров. Россияне же и сейчас, когда так нужна их поддержка “антикризисной коалиции”, – никаких уступок не обещают... Не это ли охлаждает, казалось бы, такое будто естественное стремление ПР к досрочным выборам, на которых почти все обещают им новую головокружительную победу, которая снова может не воплотиться в реальную власть?

И вообще, если уже рассуждать о традиционных интересах России, Янукович как “конфликтный” политик со всем своим арсеналом языковых, федералистских и антинатовских “приемов” борьбы, больше подходит им не во власти, а в оппозиции. Именно как источник дестабилизации... Такой себе “перпетуум мобиле”.

Так что амбиции лидера ПР и всей партии сейчас действительно в руках одного лишь Ющенко, и потому приходится так прилежно выполнять его требования.

Но круг замыкается: выполнишь все условия, то есть уберешь “конфликтность” – потеряешь главный бренд и превратишься в банальную либеральную партию временного типа. Не выполнишь – опять не попадешь во власть, а в очередной раз будешь кормить мастеров разных технологий и проектов, избирательных в том числе, среди которых и совсем виртуальный – об отстранении Президента...

Выйти из этого заколдованного круга партнеры по коалиции господину Януковичу никоим образом не помогают, а даже наоборот. Поэтому остается только ждать, как именно он разрубит узел этих вопросов до 25 июля.

Ирина Погорелова