У администратора реестров Минюста впервые появился общественный совет

Первое учредительное заседание совета прошло в Киеве в пятницу, 10 июля при участии членов совета и представителей Минюста.

«После того, как Министерство юстиции создало единого администратора всех реестров – ГП «Национальные информационные системы» - мы хотим внедрить новые подходы к публичности и прозрачности распоряжения государственными средствами на примере этого ГП», - сообщила первый замминистра юстиции Наталья Севостьянова.

По ее словам, это первое ГП, на котором внедряются механизмы совета общественного контроля. В состав совета вошли представители ОО «Реанимационный пакет реформ», парламента, ассоциации IT-Ukraine, USAID. «Мы надеемся на дальнейшее расширение состава совета», - добавила Севостьянова.

Участники первого заседания решили, что для рассмотрения вопросов работы ГП, необходимо доукомплектовать состав совета до количества 11 человек. Для этого заинтересованные общественные организации должны как можно быстрее поддать свои кандидатуры.

На первом заседании члены совета решили назначить временного председателя совета. Им стал Виктор Валеев, глава ассоциации IT-Ukraine. Кроме того, на рассмотрение совета был вынесен финансовый план ГП, однако участники договорились предоставить свои предложения и пожелания по этому документу до 13 июля.

По словам Валеева, распространение в Украине государственных электронных сервисов, основанных в том числе и на работе администрируемых ГП «НИС» реестров Минюста, будет способствовать развитию ИТ-отрасли в Украине. «Можно посмотреть на пример Эстонии, где услуги э-правительства активно развиваются. И рынок сервисов только для использования этих услуг составляет около $100 млн. в год. В то же время в Украине это объем всего внутреннего рынка всех веб-разработок», - отметил он.