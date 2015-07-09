Die Zeit: Америка опасается хаоса, связанного с грекситом

Обама звонит Меркель и Ципрасу, Лью – Шойбле и Лагард. Правительство США оказывает давление: Европа должна, наконец, найти решение кризиса в Греции.

Греция, а что там? В Америке сейчас обсуждают другие темы: нужно ли еще поднимать флаг Конфедерации? Является ли магнат Дональд Трамп с его тирадами против иммигрантов серьезным кандидатом в президенты? И: насколько опасно плавать в Атлантическом океане? В конце концов, там уже было семь нападений акул в этом сезоне. О кризисе в Греции в СМИ сообщают очень мало и только из долга.

Об этом пишет Хайке Бухтер в статье под названием "Америка опасается хаоса, связанного с грекситом", опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

Но в Белом доме все совсем по-другому. Президент США Барак Обама делает все возможное, чтобы подтолкнуть европейских лидеров к поиску решения. Во вторник Обама позвонил премьер-министру Греции Алексису Ципрасу и канцлеру Германии Ангеле Меркель. В понедельник он звонил президенту Франции Франсуа Олланду. Также постоянно на линии министр финансов США Джек Лью, в списке его звонков не только министр финансов ФРН Вольфганг Шойбле, но и глава МВФ Кристин Лагард. Десятки подобных телефонных звонков с политическими лидерами в Европе, сообщает New York Times, были совершены Лью за последние недели. США даже отправили специального представителя в Брюссель.

Обама также беспокоится об экономических последствиях грексита для остальной части валютного союза. Ослабление важного европейского торгового партнера ему совершенно не нужно, это может повлиять на достигнутое с таким трудом восстановление Америки. И ослабление евро повысит курс и без того сильного доллара. Это вовсе не в интересах американских корпораций, которые должны сохранять международную конкуренцию. Во вторник, Министерство торговли США сообщило о росте дефицита торгового баланса США в связи с сокращением спроса на экспорт. Но какими бы тревожными не были эти последствия, с ними, несомненно, можно будет справиться. Как и прежде, США извлекают выгоду от их относительно закрытого внутреннего рынка.

Греция сближается с Россией?

Тем не менее, совсем другой вопрос – потенциальные геополитические последствия, если Греция выйдет из еврозоны и погрузится в экономический хаос. Это Россия: атаки Владимира Путина на Украину привели к изоляции страны. Грексит может быть возможностью для Путина расширить его сферу влияния. Правительство премьер-министра Алексиса Ципраса уже выражало свои симпатии – не только во время своего визита в Кремль в апреле прошлого года. Доступ к Эгейскому морю стал бы исполнением многовековой стратегической мечты россиян, утверждал недавно Христос Киру, эксперт в разрешении конфликтов Американского университета в Вашингтоне, в своем эссе.

Некоторое время назад, Россия объявила об обновлении своего флота и расширении своего присутствия в Средиземном море. Среди прочего, должна быть увеличена база в Сирии. С Кипром есть договор на использование порта. По словам Киру, Кремль также заинтересован в использовании Пирея, крупнейшего порта Греции. Таким образом, Россия получит доступ к стране-члену НАТО. Для США это будет серьезный удар. До сих пор греки избегали такого сотрудничества.

Тем не менее, Афины подписали соглашение с Москвой о строительстве трубопроводов через Грецию. "Турецкий поток" до 2019 года должен транспортировать российский газ от Черного моря в Грецию. В этом заинтересованы также Турция, Венгрия, Македония и Сербия. Новый газопровод даст Путину преимущество, которое позволит обойти Украину как транзитную страну в Европу. Россия по-прежнему располагает валютными резервами в размере 360 миллиардов долларов, и уже помогла Кипру кредитом в 2,5 млрд евро. Тем не менее, экономика России, парализованная санкциями Запада, все еще находится под сильным давлением. Финансовые возможности Путина стремительно сокращаются.

В отличие от этого, у китайцев нет недостатка в финансовых резервах: Пекин дал ясно понять, что в будущем хочет быть политической сверхдержавой наравне с Вашингтоном. Учреждение Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), банка развития во главе с китайцами, стало явным наступлением на Всемирный банк и МВФ, которыми управляют США. Ошибочно выбранное управление кризисом в Греции уже ощутимо навредило МВФ. Теперь, против заявленной воли Обамы, Великобритания, Франция, Италия, Португалия и Германия стали членами АБИИ (в надежде на договора для своих национальных компаний) – самые близкие союзники США.Тем не менее, Афины подписали соглашение с Москвой о строительстве трубопроводов через Грецию. "Турецкий поток" до 2019 года должен транспортировать российский газ от Черного моря в Грецию. В этом заинтересованы также Турция, Венгрия, Македония и Сербия. Новый газопровод даст Путину преимущество, которое позволит обойти Украину как транзитную страну в Европу. Россия по-прежнему располагает валютными резервами в размере 360 миллиардов долларов, и уже помогла Кипру кредитом в 2,5 млрд евро. Тем не менее, экономика России, парализованная санкциями Запада, все еще находится под сильным давлением. Финансовые возможности Путина стремительно сокращаются.

"Несостоявшееся государство"?

И новый банк развития, и инвестиционный фонд для шелкового пути, об учреждении которого правительство Китая объявило в конце прошлого года, должны открыть Китаю новые торговые пути и добиться меньшей зависимости от американского бизнеса. Вместе с этими инициативами они предпринимают попытки сделать юань альтернативной мировой валютой. Чем больше стран будут проводить операции непосредственно в юанях, тем скорее это случится. Греция может стать тестовым образцом новой китайской экономической дипломатии.

Худшим случаем для Белого дома будет Греция, которая после грексита полностью утонет в хаосе. Как "несостоявшееся государство", Греция со своими островами, примерно 13000 километров береговой линии и неприступным тылом может стать идеальной базой для операций террористов и преступников, опасается эксперт Киру. Своего рода европейская Сомали, как он выразился. Большими средствами, чем дипломатия, Обама не располагает, чтобы избежать этой катастрофы. В 2010 году, республиканцы настояли на том, чтобы Соединенные Штаты согласились лишь на те кредиты от МВФ, по которым ожидается возврат денег. Даже дополнительная помощь, которая была предоставлена в 2012 году, уже была нарушением этого правила, считают республиканцы. От Вашингтона Ципрас может ожидать только совета, но не долларов.