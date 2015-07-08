Верховная Рада не будет проводить внеочередное заседание на этой неделе - Гройсман

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

«После дополнительных консультаций с фракциями решили все же рассмотреть все важные вопросы во время следующей пленарной недели, а на этой неделе сосредоточиться на отработке в коалиции согласованных позиций по всем актуальным на сегодня вопросам», - отметил спикер парламента.

Після додаткових консультацій з фракціями вирішили все ж розглянути усі важливі питання під час наступного пленарного ти... Posted by Volodymyr Groysman on Tuesday, July 7, 2015

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Ранее УНИАН сообщал, что Совет коалиции решил в четверг, 9 июля, провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором планировалось рассмотреть законопроект о местных выборах.