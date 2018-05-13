Большинство опрошенных не верит, что Янукович консолидирует украинцев

Более чем половина посетителей УНИАН-сайта считают, что фигура Януковича в случае его избрания премьер-министром не сможет объединить Украину, поскольку его плохо воспринимают в большинстве регионов страны. Четверть опрошенных противоположного мнения: избрание премьером Януковича будет служить фактором консолидации, потому что его воспринимают как лидера во всей Украине. Пятая часть думает, что все будет зависеть от его политики.

Вопрос на сайте УНИАН сформулирован таким образом: “Послужит ли избрание Януковича премьером фактором единения Украины?” Всего состоянием на 14:30 19 июля на украиноязычной и русскоязычной версиях сайта ответило 1490 посетителей.

Ответы распределились таким образом:

Нет, его плохо будут воспринимать в большинстве регионов – 52,4% (524 респондента);

Да, он будет восприниматься как лидер по всей Украине – 24,8% (370);

Все будет зависеть от его политики – 20,8% (310);

Не знаю – 0,9% (13).

Свой вариант предложили 1,1% (16 человек).

Среди присланных вариантов характерны такие:

- “никогда”, будет “служить гражданской войне”, “это иллюзия”, “оно будет фактором разъединения и дестабилизации”, “его не воспримут за границей”, “фактором еще большего разъединения”, “нет, помаранчевые взбесятся”, “безграмотный человек не может быть премьером”, “никогда”, “это будет стыд во всем мире”, “возможно все - вплоть до гражданской войны”, “если Украина перейдет на феню”;

- “избрание Януковича будет служить развитию экономики государства Украина”.

Опрос продолжается.