Киевский священник УПЦ МП призвал мобилизованных "быть честными в служении"

Об этом заявил настоятель Свято-Воскресенского (Афганского) храма города Киева, протоиерей Украинской Православной Церкви Московского патриархата Сергий Ющик, сообщает Центр информации УПЦ МП.

"Военная служба является разновидностью обязанности перед обществом, закрепленной в нашем законодательстве. Церковь не вмешивается в сферу правовых отношений общества. Если эти отношения, конечно, не принуждают его людей отказаться от веры в Бога", – отмечает Сергей.

Читайте такжеГенштаб: шестая очередь частичной мобилизации продлится до 17 августаПо его словам, к церковной компетенции принадлежит вопрос не о том, служить или нет, а как служить.

"Когда к Иисусу Христу обратились с подобным общественно-правовым вопросам о налогах, Он ответил: "Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу". Кесарево в военной службе – это выполнение общественного долга, а Божие – при любых обстоятельствах быть честным в своем служении", – подчеркнул Ющик.

Как сообщалось, 18 июня этого года в Украине началась шестая очередь частичной мобилизации, которая продлится до 17 августа.