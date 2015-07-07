Кабмин одобрил законопроекты Минздрава для проведения медицинской реформы
Кабинет министров одобрил разработанные Министерством здравоохранения законопроекты для проведения медицинской реформы.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Как отмечается, премьер-министр Арсений Яценюк подписал соответствующий пакет законопроектов, необходимый для реформирования отрасли, после чего проекты будут направлены на рассмотрение Верховной Рады.
Читайте такжеКвиташвили: я недооценил ту машину бюрократии, которая здесь была
"Я очень надеюсь, что народные депутаты успеют его рассмотреть летом, чтобы больше не медлить с реформой", - заявил министр здравоохранения Александр Квиташвили.
Как напомнили в пресс-службе, Александр Квиташвили и команда Минздрава еще весной разработали пакет законопроектов, предусматривающий внесение изменений в ряд законов. В частности, он предусматривает автономизацию учреждений здравоохранения, а также изменения в подходах к финансированию медицинских услуг.