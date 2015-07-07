Кабмин одобрил законопроекты Минздрава для проведения медицинской реформы

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Как отмечается, премьер-министр Арсений Яценюк подписал соответствующий пакет законопроектов, необходимый для реформирования отрасли, после чего проекты будут направлены на рассмотрение Верховной Рады.

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"Я очень надеюсь, что народные депутаты успеют его рассмотреть летом, чтобы больше не медлить с реформой", - заявил министр здравоохранения Александр Квиташвили.

Как напомнили в пресс-службе, Александр Квиташвили и команда Минздрава еще весной разработали пакет законопроектов, предусматривающий внесение изменений в ряд законов. В частности, он предусматривает автономизацию учреждений здравоохранения, а также изменения в подходах к финансированию медицинских услуг.