Партия "Видродження" через суд требует остановить принудительное объединение общин

Методика предусматривает принудительное объединение общин - без проведения консультаций на местах, без учета экономических, исторических и социальных особенностей регионов.

«Областные администрации по всей стране сегодня требуют от общин населенных пунктов областей выполнять правительственные перспективные планы относительно принудительного объединения. Это напоминает коллективизацию с советских времен, что привело к массовому уничтожению сел. Мы выступаем категорически против такой инициативы, которая приведет к прекращению работы школ, детских садов, сельских советов и сделает невозможным выплату зарплаты некоторым работникам этих учреждений на местах», - объясняет народный депутат, председатель партии «Видродження» Виктор Бондарь.

Напомним, в апреле Кабинет Министров Украины поручил областным государственным администрациям разработать проекты перспективных планов формирования территориальных общин. Таким образом, правительство просто лишило украинцев права самостоятельно определяться относительно необходимости и целесообразности объединения с другими общинами.

«Мы обращаемся в суд с требованием отменить принятую Правительством методику, которая противоречит принципу добровольности, предусмотренном Законом Украины «О добровольном объединении территориальных общин», - добавляет Бондарь.