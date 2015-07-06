СМИ: в привезенных в "ДНР" из России учебниках нет истории Донбасса до индустриализации

Боевики пытаются углубить раскол с Украиной, сменив учебную программу в школах, пишет Зеркало недели со ссылкой на The Times.

Детей в захваченных городах вместо украинского языка и литературы будут учить всему русскому. Кроме того, в новом курсе истории под редакцией террористов речь пойдет только об истории Донбасса, начиная со времен индустриализации. О более древней истории региона детям не скажут ни слова.

Учебники с переписанной историей прибыли на захваченные террористами территории с последним так называемым "гуманитарным конвоем" из России. В них нет упоминаний о терроре СССР во времена правления Иосифа Сталина, не рассказывается об искусственно организованном Кремлем Голодоморе 1932-1932 годов, так же как о чрезвычайной жестокости на восточном фронте во Второй мировой войне.

Читайте такжеАмериканский историк назвал страну, где праву свободно говорить по-русски грозит наибольшая опасностьОднако в Донецке есть те, кто радуется таким манипуляциям историческими фактами.

"Мы отвернулись на 180 градусов от 80-х годов, когда мы были частью СССР. С началом независимости Киев решил, что он центр цивилизации и игнорировал в учебном плане тот факт, что мы были частью России. В школах слишком много уделяли внимания Западной Украине, а о нас на востоке вспоминали лишь эпизодически. Это была проблема, которую нужно было решить", - сказал журналистам учитель истории Донецкого педагогического колледжа Александр Иванович.

Ранее сообщалось, что донецким школьникам привезли три тонны российских учебников. Учебники в основном по точным наукам (математика, физика) и русскому языку.