Вехи недели: инфляция, недовольство России и предвыборный аттракцион в Киеве
Киевлян ожидает суровая правда жизни о претендентах на право управлять столицей... Украинская элита получила прекрасный повод для консолидации...
|Юлия Тимошенко
Если борьба с инфляцией может растянуться на несколько месяцев, то свободные средства правительству Тимошенко нужны уже сегодня. Компенсационную тысячу гривен получили, по словам премьера, уже 4 миллиона 700 тысяч вкладчиков Сбербанка, но операция будет иметь смысл только в том случае, если финансово облагодетельствовать удастся максимальное количество сограждан. Установление цены государственного пакета акций «Укртелекома», подлежащего приватизации, в 12 миллиардов гривен – единственное утешение для Юлии Владимировны. Практически все остальные источники будущих доходов – продажу облэнерго, стратегических предприятий наподобие «Турбоатома» и КГОКОРа – президент лично блокирует. Так что, призывая уволить таки Валентину Семенюк-Самсоненко с поста председателя Фонда госимущества, Юлия Тимошенко была не совсем искренней. Именно президентские решения связывают правительству руки.
|Валентина Семенюк
Если Виктор Ющенко осуществляет давление на правительство и премьера в экономических вопросах, то Виктор Балога стал гневным гласом Банковой. Шеф президентского секретариата выдал максимально полный перечень прегрешений главы правительства, включающий нарушение коалиционных обязательств, заигрывание с политическими оппонентами и стремление раздуть конфликт с главой государства. Виктор Иванович даже обвинил Юлию Владимировну в стремлении возглавить земельную мафию. Если учесть, что правительство чрезвычайно настойчиво стремится установить собственный порядок проведения земельных аукционов, то в обвинениях Балоги есть рациональное зерно. Да и сам Виктор Ющенко сравнил правительственную схему продажи земли с Тендерной палатой.
Куда интереснее, чем использование премьером некоалиционных политических сил для проталкивания необходимых решений выглядит небывалое единение БЮТ и Партии регионов вокруг идеи реформирования Конституции. Парламентским гигантам пока не удалось зарегистрировать постановление о создании временной специальной комиссии, призванной наработать изменения к Основному Закону. Если верить отечественным политическим приметам, между регистрацией комиссии и началом процесса конституционных изменений может пройти совсем немного времени. Понимает это и спикер парламента Арсений Яценюк. Арсению Петровичу неприятна возможность создания даже ситуативного конституционного большинства, ведь так и до замены спикера парламента недалеко. Призывая не менять Конституцию с кондачка, парламентский председатель не столько борется за интересы президента Ющенко, сколько защищает собственную политическую перспективу.
|Юлия Тимошенко и Александр Турчинов
Тем временем украинская элита получила прекрасный повод для консолидации. Представители российского руководства наперегонки делают агрессивные заявления в адрес нашей страны, при этом не выбирая выражений. Ранее выпады подобной тональности себе позволяли разве что политические маргиналы, но язык не поворачивается отнести к ним президента соседней державы, главу ее внешнеполитического ведомства и начальника Генерального штаба России. В данном случае вопрос не столько в будущем вступлении Украины в НАТО (это действительно отдаленная перспектива), сколько в национальной гордости. Хочется верить, что заявление украинского МИД, попытавшего одернуть россиян, найдет поддержку и среди отечественных политиков.
Евгений Магда