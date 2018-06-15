Вехи недели: инфляция, недовольство России и предвыборный аттракцион в Киеве

Оригинальный подарок к празднованию 100 дней правительства Тимошенко сделал Госкомстат. Как утверждают статистики, инфляция в первом квартале составила 9,7%. Ситуация выглядит, как минимум, обидной, ведь президент Ющенко призывал, а премьер обещала не допустить выхода инфляции за однозначный показатель по итогам года. Впрочем, Юлия Владимировна сохраняет олимпийское спокойствие. Во время «часа вопросов правительства», впервые прошедшего в стенах парламента, лидер БЮТ заметила, что Кабинету министров за три месяца удалось сделать невозможное, а для укрощения инфляции потребуется полгода. Обещание звучит красиво, но неубедительно.

Если борьба с инфляцией может растянуться на несколько месяцев, то свободные средства правительству Тимошенко нужны уже сегодня. Компенсационную тысячу гривен получили, по словам премьера, уже 4 миллиона 700 тысяч вкладчиков Сбербанка, но операция будет иметь смысл только в том случае, если финансово облагодетельствовать удастся максимальное количество сограждан. Установление цены государственного пакета акций «Укртелекома», подлежащего приватизации, в 12 миллиардов гривен – единственное утешение для Юлии Владимировны. Практически все остальные источники будущих доходов – продажу облэнерго, стратегических предприятий наподобие «Турбоатома» и КГОКОРа – президент лично блокирует. Так что, призывая уволить таки Валентину Семенюк-Самсоненко с поста председателя Фонда госимущества, Юлия Тимошенко была не совсем искренней. Именно президентские решения связывают правительству руки.

Кстати, социалисты весьма оригинально вступились за свою соратницу, выдвинув на внеочередном съезде партии Валентину Семенюк-Самсоненко кандидатом в президенты. Видимо, это был лучший способ доказать, что у Александра Мороза нет президентских амбиций. Зато Сан Саныч пообещал координировать усилия с левоцентристами и негативно оценил перспективу повышения проходного барьера на парламентских выборах.

Если Виктор Ющенко осуществляет давление на правительство и премьера в экономических вопросах, то Виктор Балога стал гневным гласом Банковой. Шеф президентского секретариата выдал максимально полный перечень прегрешений главы правительства, включающий нарушение коалиционных обязательств, заигрывание с политическими оппонентами и стремление раздуть конфликт с главой государства. Виктор Иванович даже обвинил Юлию Владимировну в стремлении возглавить земельную мафию. Если учесть, что правительство чрезвычайно настойчиво стремится установить собственный порядок проведения земельных аукционов, то в обвинениях Балоги есть рациональное зерно. Да и сам Виктор Ющенко сравнил правительственную схему продажи земли с Тендерной палатой.

Куда интереснее, чем использование премьером некоалиционных политических сил для проталкивания необходимых решений выглядит небывалое единение БЮТ и Партии регионов вокруг идеи реформирования Конституции. Парламентским гигантам пока не удалось зарегистрировать постановление о создании временной специальной комиссии, призванной наработать изменения к Основному Закону. Если верить отечественным политическим приметам, между регистрацией комиссии и началом процесса конституционных изменений может пройти совсем немного времени. Понимает это и спикер парламента Арсений Яценюк. Арсению Петровичу неприятна возможность создания даже ситуативного конституционного большинства, ведь так и до замены спикера парламента недалеко. Призывая не менять Конституцию с кондачка, парламентский председатель не столько борется за интересы президента Ющенко, сколько защищает собственную политическую перспективу.

Но не стоит торопиться с прогнозированием парламентского апокалипсиса. По законам жанра большинству политических сил необходимо попробовать свои силы в условиях максимально приближенных к боевым. Поэтому досрочные столичные выборы подходят как нельзя более кстати, а список претендентов на мэрское кресло наполняется претендентами, разительно отличающимися по степени известности и наличии шансов на победу. Потихоньку подтягиваются тяжеловесы: компанию боксеру Кличко уже составили первый вице-премьер Турчинов, бывший мэр Омельченко (ему неизвестные недоброжелатели «в нагрузку» создали клон именного избирательного блока), действующий градоначальник Черновецкий. Киевлян на протяжении шести недель (если не будет судебного решения о переносе даты голосования) ожидает не только небывалый аттракцион кандидатской щедрости, но и суровая правда жизни о претендентах на право управлять столицей. С другой стороны, при любом исходе столичной избирательной кампании политическая реструктуризация в масштабе страны вряд ли стартует раньше осени.

Тем временем украинская элита получила прекрасный повод для консолидации. Представители российского руководства наперегонки делают агрессивные заявления в адрес нашей страны, при этом не выбирая выражений. Ранее выпады подобной тональности себе позволяли разве что политические маргиналы, но язык не поворачивается отнести к ним президента соседней державы, главу ее внешнеполитического ведомства и начальника Генерального штаба России. В данном случае вопрос не столько в будущем вступлении Украины в НАТО (это действительно отдаленная перспектива), сколько в национальной гордости. Хочется верить, что заявление украинского МИД, попытавшего одернуть россиян, найдет поддержку и среди отечественных политиков.

Евгений Магда