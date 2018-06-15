Вехи недели: инфляция, недовольство России и предвыборный аттракцион в Киеве

Вехи недели: инфляция, недовольство России и предвыборный аттракцион в Киеве

10:54, 14 апреля 2008
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Киевлян ожидает суровая правда жизни о претендентах на право управлять столицей... Украинская элита получила прекрасный повод для консолидации...

Юлія Тимошенко виступає на засіданні Верховної Ради України. Київ, 11 квітня
Оригинальный подарок к празднованию 100 дней правительства Тимошенко сделал Госкомстат. Как утверждают статистики, инфляция в первом квартале составила 9,7%. Ситуация выглядит, как минимум, обидной, ведь президент Ющенко призывал, а премьер обещала не допустить выхода инфляции за однозначный показатель по итогам года. Впрочем, Юлия Владимировна сохраняет олимпийское спокойствие. Во время «часа вопросов правительства», впервые прошедшего в стенах парламента, лидер БЮТ заметила, что Кабинету министров за три месяца удалось сделать невозможное, а для укрощения инфляции потребуется полгода. Обещание звучит красиво, но неубедительно.

Если борьба с инфляцией может растянуться на несколько месяцев, то свободные средства правительству Тимошенко нужны уже сегодня. Компенсационную тысячу гривен получили, по словам премьера, уже 4 миллиона 700 тысяч вкладчиков Сбербанка, но операция будет иметь смысл только в том случае, если финансово облагодетельствовать удастся максимальное количество сограждан. Установление цены государственного пакета акций «Укртелекома», подлежащего приватизации, в 12 миллиардов гривен – единственное утешение для Юлии Владимировны.  Практически все остальные источники будущих доходов – продажу облэнерго, стратегических предприятий наподобие «Турбоатома» и КГОКОРа – президент лично блокирует. Так что, призывая уволить таки Валентину Семенюк-Самсоненко с поста председателя Фонда госимущества, Юлия Тимошенко была не совсем искренней. Именно президентские решения связывают правительству руки.

Валентина Семенюк держится за свое кресло на пресс-конференции по поводу отстранения ее от должности председателя Фонда госимущества. Киев, 6 февраля
Кстати, социалисты весьма оригинально вступились за свою соратницу, выдвинув на внеочередном съезде партии Валентину Семенюк-Самсоненко кандидатом в президенты. Видимо, это был лучший способ доказать, что у Александра Мороза нет президентских амбиций. Зато Сан Саныч пообещал координировать усилия с левоцентристами и негативно оценил перспективу повышения проходного барьера на парламентских выборах.

Если Виктор Ющенко осуществляет давление на правительство и премьера в экономических вопросах, то Виктор Балога стал гневным гласом Банковой. Шеф президентского секретариата выдал максимально полный перечень прегрешений главы правительства, включающий нарушение коалиционных обязательств, заигрывание с политическими оппонентами и стремление раздуть конфликт с главой государства. Виктор Иванович даже обвинил Юлию Владимировну в стремлении возглавить земельную мафию. Если учесть, что правительство чрезвычайно настойчиво стремится установить собственный порядок проведения земельных аукционов, то в обвинениях Балоги есть рациональное зерно. Да и сам Виктор Ющенко сравнил правительственную схему продажи земли с Тендерной палатой.

Куда интереснее, чем использование премьером некоалиционных политических сил для проталкивания необходимых решений выглядит небывалое единение БЮТ и Партии регионов вокруг идеи реформирования Конституции. Парламентским гигантам пока не удалось зарегистрировать постановление о создании временной специальной комиссии, призванной наработать изменения к Основному Закону. Если верить отечественным политическим приметам,  между регистрацией комиссии и началом процесса конституционных изменений может пройти совсем немного времени. Понимает это и спикер парламента Арсений Яценюк. Арсению Петровичу неприятна возможность создания даже ситуативного конституционного большинства, ведь так и до замены спикера парламента недалеко. Призывая не менять Конституцию с кондачка, парламентский председатель не столько борется за интересы президента Ющенко, сколько защищает собственную политическую перспективу.

Юлия Тимошенко и Александр Турчинов общаются во время межпартийной конференции блока киевских городских организаций политических партий ПРП, УСДП и ”ВО ”Батьківщина”. Киев, 10 апреля
Но не стоит торопиться с прогнозированием парламентского апокалипсиса. По законам жанра большинству политических сил необходимо попробовать свои силы в условиях максимально приближенных к боевым. Поэтому досрочные столичные выборы подходят как нельзя более кстати, а список претендентов на мэрское кресло наполняется претендентами, разительно отличающимися по степени известности и наличии шансов на победу. Потихоньку подтягиваются тяжеловесы: компанию боксеру Кличко уже составили первый вице-премьер Турчинов, бывший мэр Омельченко (ему неизвестные недоброжелатели «в нагрузку» создали клон именного избирательного блока), действующий градоначальник Черновецкий. Киевлян на протяжении шести недель (если не будет судебного решения о переносе даты голосования) ожидает не только небывалый аттракцион кандидатской щедрости, но и суровая правда жизни о претендентах на право управлять столицей. С другой стороны, при любом исходе столичной избирательной кампании политическая реструктуризация в масштабе страны  вряд ли стартует раньше осени.

Тем временем украинская элита получила прекрасный повод для консолидации. Представители российского руководства наперегонки делают агрессивные заявления в адрес нашей страны, при этом не выбирая выражений. Ранее выпады подобной тональности себе позволяли разве что политические маргиналы, но язык не поворачивается отнести к ним президента соседней державы, главу ее внешнеполитического ведомства и начальника Генерального штаба России. В данном случае вопрос не столько в будущем вступлении Украины в НАТО (это действительно отдаленная перспектива), сколько в национальной гордости. Хочется верить, что заявление украинского МИД, попытавшего одернуть россиян, найдет поддержку и среди отечественных политиков.

Евгений Магда

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