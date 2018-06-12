Вехи недели. Кадровые виражи, популистская пляска и интересы на местах

Минувшая пленарная неделя была наполнена кадровыми вопросами. Верховная Рада без особых сложностей (отказалась голосовать только фракция «Самопомощь», о причинах – чуть ниже) утвердила Василия Грицака на должности председателя СБУ. Конституционное большинство в этом вопросе стало серьезным авансом для нового руководителя спецслужб. Не менее решительно, пусть и меньшим количеством голосов, парламентарии уволили Игоря Шевченко с поста министра экологии и природных ресурсов, хотя однофамилец великого Кобзаря и развел в борьбе против увольнения активность, достойную куда лучшего и более качественного применения. Свое недовольство работой собственного протеже Александра Квиташвили выказала и фракция «Блока Петра Порошенко», что позволяет предсказать продолжение кадровых трансформаций в составе правительства Яценюка. Сам Арсений Петрович продолжает излучать уверенность и разделять восхищение новой столичной патрульной службой.

Еще одно голосование спровоцировало кадровые перестановки во фракциях партии власти. 229 парламентариев приняли в третьем чтении законопроект о реструктуризации валютных кредитов, причем свою разнообразную лепту (к примеру, фракция «БПП» - в размере 50% от списочного состава) внесли все парламентские фракции. После негативной реакции Интернет-сообщества некоторые парламентарии заявили об отзыве своего голоса, позабыв в горячке оправдания, что законодательство не предусматривает заднего хода в этих вопросах. Правда, Юлия Тимошенко последовательно отстаивает необходимость обеспечения преференций валютным заемщикам под соусом оздоровления отечественной банковской системы. Юлия Владимировна никак не может выйти из колеи популизма, что в среднесрочной перспективе может создать угрозу ее политической карьере. Зато в краткосрочной – создает предпосылки для консолидации электората.

Но вернемся к кадровым перестановкам. Вспышка популизма пропрезидентской фракции заставила Юрия Луценко написать заявление об уходе от ее штурвала, а президента вынудило на двухчасовую беседу со своим соратником. Юрий Витальевич пока остался в былом качестве, но внутри самой фракции, вероятно, пройдут изменения. Парламентское представительство «Народного фронта» возглавил доверенное лицо Арсения Яценюка Максим Бурбак, что свидетельствует о стремлении премьера усилить контроль над работой соратников.

Интересно отметить, что партии президента и премьера некоторые эксперты видят в качестве партнеров по участию в местных выборах. Впрочем, до принятия правил проведения выборов в местные советы говорить о каких-либо альянсах вряд ли уместно. «Самопомощь», лидер которой Андрей Садовый уверяет в самостоятельном участии в будущих выборах, уже успела заявить о готовности рассмотреть вопрос своего выхода из коалиции, что, безусловно, может быть сделано с прицелом на осень. Продолжается процесс появления новых политических проектов, которые будут пробовать себя в ходе местной кампании. Официально оформился «Народный контроль» Дмитрия Добродомова.

Президент встречает приближающиеся местные выборы обнародованием инициатив по децентрализации власти, предполагающих внесений в Конституцию. Они официально внесены на рассмотрение Верховной Рады, но летом парламентарии в лучшем случае ограничатся направлением законопроекта на экспертизу Конституционным Судом. Рассчитывать на триумфальное прохождение инициатив, в которых некоторые политики видят перспективу серьезного усиления президентской власти, не стоит – парламентское большинство для этого слишком рыхлое и неоднородное. Речь скорее пойдет о политическом торге между парламентом и президентом, победителя которого определить сегодня сложно.

Евгений Магда