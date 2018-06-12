Украинский интерес. Ободряющий Шульц, принципиальность в Вене и парад абсурда в Москве

Европейские политики продолжают демонстрировать интерес к происходящему в Украине. Мартин Шульц, вторую каденцию возглавляющий Европарламент, совершил первый зарубежный визит после переизбрания в нашу страну. Выступая с трибуны Верховной Рады, он подчеркнул необходимость выполнения Минских соглашений и заверил в солидарности Старого Света с Украиной. Это не помешало ему призвать к продолжению переговоров с Россией, что можно назвать лакмусовой бумажкой для европейской политики в целом: там, безусловно, заинтересованы в урегулировании на Донбассе, но вряд ли готовы к полному сворачиванию отношений с Россией. Нынешний уровень санкций – максимум, на который сегодня способна Европа. Зато Канада, менее интегрированная в торгово-экономические отношения с Кремлем, ввела новые санкции против России, коснувшиеся, в частности, «Газпрома».

Мартин Шульц тем временем призвал возобновить переговоры с Россией о поставках газа. Как известно, в последний день июня в Вене представители «Нефтегаза Украины», «Газпрома» и Европейского Союза не смогли согласовать условия продолжения поставок «голубого золота» нашей стране. Российские представители разве только успели сообщить о готовности предоставить 40-долларовую скидку на газ, но украинская сторона предпочла полностью отказаться от закупки газа в России, выполняя с 1 июля исключительно функции транзитера. Подобная принципиальность, откровенно говоря, ранее была не свойственна официальному Киеву.

Зато российские официальные лица продолжают привычно излучать разнообразные абсурдные заявления. Владимир Путин обвинил в кризисе на «юго-востоке Украины» страны Запада, которые ввели санкции против России. Дескать, именно они несут ответственность за обострение ситуации на Донбассе. Генеральная прокуратура РФ начала было проверку законности объявления независимости стран Балтии, но быстро отказалась от этой затеи. Думец Евгений Федоров предлагает денонсировать договор о государственной границе с Украиной, признающий принадлежность Крыма нашей стране. После того как спикера Государственной Думы Сергея Нарышкина не пустили в Финляндию на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, официальному Хельсинки стоит приготовиться к новому всплеску великодержавного недовольства.

Думаю, не минет чаша сия и Нидерланды, которые ознакомили ряд государств с предварительными выводами относительно причин катастрофы «Боинга-777» в июле прошлого года в небе над Донбассом. Полный текст будет обнародован только в октябре, слишком резонансным и неординарным было преступление, но российская Госавиаслужба уже высказала претензии к выводам голландских коллег. Несложно спрогнозировать очередной всплеск версий о причастности украинских военных к гибели авиалайнера, которыми уже неоднократно пытались наводнить информационное пространство, но тщетно.

Евгений Магда