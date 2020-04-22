Сегодня в ЕС обсудят украинский вопрос в рамках Восточного партнерства (видео)
Сегодня, 22 апреля, министры иностранных дел стран-членов ЕС в рамках Восточного партнерства будут обсуждать украинский вопрос. Заседание будет проходить дистанционно, через видеосвязь.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте также"Восточное партнерство" должно способствовать постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС - Кулеба
Возглавит заседание высокий представитель Евросоюза по иностранным дел Жозеп Боррель. Дипломаты должны рассмотреть политику ЕС во время пандемии, особое внимание уделяя Украине.
Накануне в формате видеоконференции ситуацию в нашем государстве обсудили с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой главы МИД 14-ти стран ЕС – это так называемая группа друзей Украины в Евросоюзе.
Коллеги из ЕС заверили украинского министра в том, что санкции против России будут сохраняться, обсудили также ситуацию на востоке Украины.
Сегодня же на заседании совета министров европейские государства обсудят, как страны на восток от ЕС борются с распространением коронавируса. В европейских столицах есть опасения, что после того, как Западная Европа взяла под контроль ситуацию с коронавирусом, сейчас центром его распространения станет восток Европы и Азия, в частности Россия.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире