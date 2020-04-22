Сегодня в ЕС обсудят украинский вопрос в рамках Восточного партнерства (видео)

Также среди вопросов повестки дня – предотвращение распространения коронавируса.

Сегодня, 22 апреля, министры иностранных дел стран-членов ЕС в рамках Восточного партнерства будут обсуждать украинский вопрос. Заседание будет проходить дистанционно, через видеосвязь.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Возглавит заседание высокий представитель Евросоюза по иностранным дел Жозеп Боррель. Дипломаты должны рассмотреть политику ЕС во время пандемии, особое внимание уделяя Украине.

Накануне в формате видеоконференции ситуацию в нашем государстве обсудили с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой главы МИД 14-ти стран ЕС – это так называемая группа друзей Украины в Евросоюзе.

Коллеги из ЕС заверили украинского министра в том, что санкции против России будут сохраняться, обсудили также ситуацию на востоке Украины.

Сегодня же на заседании совета министров европейские государства обсудят, как страны на восток от ЕС борются с распространением коронавируса. В европейских столицах есть опасения, что после того, как Западная Европа взяла под контроль ситуацию с коронавирусом, сейчас центром его распространения станет восток Европы и Азия, в частности Россия.