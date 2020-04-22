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В "Слуге народа" сообщили, когда состоится внеочередное заседание Рады

05:46, 22 апреля 2020
Политика
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Рада соберется в пятницу / фото УНИАН

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Об этом сообщил в своем в Facebook народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Качура.

Качура добавил, что точная повестка дня заседания будет известна в среду, 22 апреля.

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