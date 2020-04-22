В "Слуге народа" сообщили, когда состоится внеочередное заседание Рады
05:46, 22 апреля 2020Политика
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Точная повестка дня заседания будет известна в среду, 22 апреля.
Рада соберется в пятницу / фото УНИАН
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу, 24 апреля. Оно начнется в 13:00.
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Об этом сообщил в своем в Facebook народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Качура.
Качура добавил, что точная повестка дня заседания будет известна в среду, 22 апреля.
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