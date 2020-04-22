В "Слуге народа" сообщили, когда состоится внеочередное заседание Рады

Точная повестка дня заседания будет известна в среду, 22 апреля.

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу, 24 апреля. Оно начнется в 13:00.

Читайте такжеВ Раде хотят усилить ответственность чиновников за невыполнение требований народных депутатов

Об этом сообщил в своем в Facebook народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Качура.

Качура добавил, что точная повестка дня заседания будет известна в среду, 22 апреля.