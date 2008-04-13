Ющенко: для Украины хлеб - все равно, что для России нефть и газ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что сегодня необходимо изменить подходы относительно поддержки национального товаропроизводителя.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV, показанном в воскресенье.

В.ЮЩЕНКО отметил, что ключевым компонентом роста инфляции в Украине выступает продуктовая инфляция. «Нам нужно сегодня четко заявить, что начиная с этого дня, мы изменяем свою позицию относительно поддержки национального товаропроизводителя», - сказал он.

Президент выразил убеждение, что инфляционные процессы происходят сейчас в Украине из-за того, что не идут структурные реформы.

«Глобальный ответ на то, как бороться стратегически с инфляцией – это проведение эффективных экономических реформ: начиная от коммунального сектора, особенно сейчас набирает актуальности аграрный сектор», - акцентировал Глава государства.

Он сравнил важность аграрного сектора для Украины с газовым рынком для России: «Если мы говорим конкретно об украинском хлебе, для нас украинский хлеб – это все равно, что для России нефть и газ. Сегодня цена 1 тонны зерна больше, чем 1000 кубометров газа. Это впервые мы имеем ситуацию, когда цена на сельхозпродукты, особенно на хлеб, растет большими темпами, чем цена на нефть, чем цена на газ».

По его словам, Украине нужно выиграть в этой ситуации, «продемонстрировав внимание к сельскому хозяйству, осуществить прорыв для Украины. «Это то, о чем мы так долго мечтали. Когда мы говорим о естественных преимуществах, традиционных преимуществах, исторических преимуществах. У нас сегодня есть уникальный шанс. Сложные обстоятельства, но мы можем сделать очень эффективные вызовы этим обстоятельствам и выйти с выигрышем в этой ситуации», - отметил Президент.