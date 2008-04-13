Тимошенко сказала ”или по моему, или никак”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что изменения к Госбюджету-2008 будут приняты лишь после принятия Верховной Радой программы действий правительства.

Об этом она сказала в интервью телеканалу "Интер" в воскресенье вечером.

"Как только будет принята программа действий правительства, я мгновенно внесу изменения в бюджет в Верховную Раду", - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

"После программы действий правительства мы будем менять бюджет и проводить реформы в жизнь", - цитирует премьер-министра “Украинская правда”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что программа действий правительства два месяца находится в парламенте, "и парламент за два месяца даже в повестку дня ее не поставил".