Тимошенко сказала ”или по моему, или никак”
21:58, 13 апреля 2008Политика
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Сначала программа правительства, потом бюджет
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что изменения к Госбюджету-2008 будут приняты лишь после принятия Верховной Радой программы действий правительства.
Об этом она сказала в интервью телеканалу "Интер" в воскресенье вечером.
"Как только будет принята программа действий правительства, я мгновенно внесу изменения в бюджет в Верховную Раду", - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.
"После программы действий правительства мы будем менять бюджет и проводить реформы в жизнь", - цитирует премьер-министра “Украинская правда”.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что программа действий правительства два месяца находится в парламенте, "и парламент за два месяца даже в повестку дня ее не поставил".
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