В БПП будут уговаривать Луценко остаться главой: "Фракция не отпускает Юрия Витальевича"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Кононенко отметил, что Луценко "очень опытный политик и профессиональный политик, и замечательный руководитель фракции, мы прекрасно сотрудничаем вместе. Я так думаю, что это достаточно эмоциональное заявление - вчера был очень тяжелый день, поскольку полдня Юрий Витальевич пробыл на трибуне, он был одним из инициаторов закона о прокуратуре, который очень трудно голосовали".

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"Это эмоционально, я думаю, что все будет нормально", - отметил Кононенко.

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что Луценко передумает, Кононенко сказал: "Мы будем его убеждать. Фракция не отпускает Юрия Витальевича с должности руководителя фракции. Поэтому, думаю, что все будет нормально".

По мнению Кононенко, в написании такого заявления "есть эмоциональная составляющая". Он добавил, что на такое решение могло повлиять и вчерашнее голосование за законопроект о реструктуризации валютных кредитов - "это ужасный закон, который, если он будет реализован, а я думаю, что он не будет реализован, теоретически вытащит из кармана банков 90 миллиардов. Теоретически, потому что таких денег нет, и поэтому "положит" банковском систему".

"Это просто эмоциональная реакция Луценко на такой тяжелый день", - добавил Кононенко.

Как сообщал УНИАН, о написании Луценко заявления о сложении полномочий председателя фракции «БПП» сообщила сегодня его пресс-секретарь Лариса Сарган.

«Народный депутат Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности председателя парламентской фракции политической партии «Блок Петра Порошенко», - сообщила она.