Ющенко: споры о стабильности гривни повредят стабильности страны
20:25, 13 апреля 2008Политика
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Не надо мешать Нацбанку
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что самый большой вред национальной стабильности сейчас могут нанести какие-либо дискуссии о стабильности национальной валюты.
Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV, показанном в воскресенье.
В.ЮЩЕНКО заявил, что национальная валюта в Украине стабильная. «Национальный банк эффективно, производительно работает на рынке, и эти действия сомнению подвергать не нужно», - подчеркнул Президент.
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