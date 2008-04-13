Ющенко: споры о стабильности гривни повредят стабильности страны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что самый большой вред национальной стабильности сейчас могут нанести какие-либо дискуссии о стабильности национальной валюты.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV, показанном в воскресенье.

В.ЮЩЕНКО заявил, что национальная валюта в Украине стабильная. «Национальный банк эффективно, производительно работает на рынке, и эти действия сомнению подвергать не нужно», - подчеркнул Президент.