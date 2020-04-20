Главы МИД Евросоюза 22 апреля обсудят ситуацию в Украине

Министры оценят стратегическую политику и подход Евросоюза к странам из региона "Восточного партнерства" на фоне пандемии COVID-19.

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 22 апреля в формате видеоконференции обсудит текущую ситуацию в Украине.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В частности, министры оценят стратегическую политику и подход Евросоюза к странам из региона "Восточного партнерства" на фоне пандемии COVID-19.

«Особое внимание будет сосредоточено на Украине», - говорится в сообщении.

Кроме того, главы МИД стран Евросоюза рассмотрят последние международные события, особенно дальнейшие шаги в ответ на пандемию коронавируса. Также они обсудят ситуацию в Ливии.

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Председательствовать на видеоконференции будет вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель.

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе считают, что указ президента Российской Федерации Владимира Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму является нарушением международного гуманитарного права.