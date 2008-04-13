Ющенко обвиняет Кабмин в росте инфляции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет правительство в росте инфляции в Украине.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV, показанном в воскресенье.

Президент назвал “безумным ударом” объемы инфляции в Украине за текущий период - 9,7%, а в годовом измерении, по его словам, это составляет свыше 34%.

В.ЮЩЕНКО согласился с тем, что сегодня во всем мире наблюдаются инфляционные процессы на фоне подорожания продовольственных товаров. В то же время, он выразил непонимание, почему это наблюдается в стране, которая, практически полностью сама себя обеспечивает продовольственными товарами: “Возникает вопрос, почему позиция, которая наиболее контролируется в стране, стала неконтролированной в сущности, когда мы говорим об инфляции?”.

Президент обратил внимание на то, что годовая инфляция продуктов питания составляет 42%, а за три месяца – 15%. “Что случилось, почему цена на хлеб выросла на 11%, ведь у нас есть лишний хлеб – 5 млн. тонн - мы не знаем, куда девать. Почему масло выросло, если взять до предыдущего года на 215%, или за три месяца на 27%? Мы – самый большой производитель масла во всем мире. И цепляться к международному кризису, к каким-то процессам внешнего характера – это глупости”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что причин инфляции может быть две: “либо очень много денег выпущено за определенный период, либо очень мало выпущено товара”.

Глава государства напомнил, что сегодня именно правительство и другие органы исполнительной власти больше всего влияют на рост инфляции путем вливания большой денежной массы через разнообразные социальные программы: “Если мы говорим о том, какой наибольший компонент, какой институт привносит расходы в деньги, то я бы однозначно сказал, что - это правительство. В самом широком понимании: начиная от местных администраций, органов самоуправления и заканчивая центральным правительством. Причем, это взаимность, взаимосвязь, расходы правительства – инфляция, это коалиционная зависимость, когда мы говорим о деньгах”.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что за январь-февраль расходы правительства увеличились на 75%, из них значительная часть имеет наличный характер. “Это не программа развития, это средства в виде разных субсидий, дотаций, льгот, зарплат, пенсий и т.д. Другими словами, мы должны четко понять, что эту политику мы должны рассредоточить, сделать график, сделать планомерное выполнение бюджета по всем статьям – и по инвестиционным и по потребительским. Тогда мы будем иметь оптимальное влияние бюджета”, -отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что сегодня падают реальные доходы людей. В.ЮЩЕНКО настаивает на том, чтобы правительство и парламент предприняли все необходимые шаги для защиты людей, особенно наиболее социально не защищенных, от инфляции. “Нам нужно пересмотреть бюджет. Перечислить прожиточный минимум. И те люди, которые нуждаются только в поддержке от государства, должны эту поддержку получить. Этот тезис находится вне всякой дискуссии. Я ни с кем не хочу вести эти дискуссии . Это прямая работа парламента и правительства”, - сказал В.ЮЩЕНКО.