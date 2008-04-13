Программа пребывания Ющенко в Польше

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 14 апреля осуществит рабочий визит в Республику Польша.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства, главная цель визита - подписание Совместной декларации президентов Украины и Республики Польша об углублении взаимодействия между Украиной и Польшей в подготовке к финальной части чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Программой предусмотрено, что в Варшаве Президент Украины В.ЮЩЕНКО проведет встречу с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ в формате «с глазу на глаз».

После завершения встречи глав двух государств начнутся украинско-польские переговоры в расширенном составе.

Также в этот же день в Варшаве президенты Украины и Польши примут участие в церемонии открытия выставки «Сокровища трипольской культуры из частной коллекции «Платар» и встретятся с представителями украинской общины в Польше.