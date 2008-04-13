Лилия Григорович: почему у нас есть независимое Украинское государство?

В Ивано-Франковске состоялась международная конференция «Украинское женское движение. История и социокультурная перспектива» приуроченная 90-летию женского движения

Как передает корреспондент УНИАН, в конференции приняли участие делегаты из всех областей Украины, АРК и украинской диаспоры.

В течение двух дней участники конференции обсуждали перспективы женского движения в Украине, его задачи и участие в державотворческих процессах.

Председатель Союза украинок, народный депутат Украины Лиля ГРИГОРОВИЧ конференцию в Ивано-Франковске назвала «действительно беспрецедентным событием». «Если мы сегодня спросим друг у друга, почему у нас есть независимое Украинское государство, - отметила Л.ГРИГОРОВИЧ, - то мы ответим, что были Сагайдачный и Шевченко, Петлюра и Грушевский, а одновременно и был Союз украинок, которому исполняется 90 лет. Тот же Союз украинок, который не только хотел своих женских прав, но и стремился иметь эти права в своем независимом государстве». По ее словам, поэтому Союз украинок запрещали, но он снова возрождался. «Это не были полные 90 лет его существования, - заметила Л.ГРИГОРОВИЧ, - это были и запреты, и изгнание».