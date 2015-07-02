Под Радой участники митинга перекрыли движение (видео)

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, движение было перекрыто в 18.10.

В настоящее время сотрудники милиции, которые охраняют правопорядок, общаются с организаторами и участниками акции, чтобы восстановить движение транспортных средств.

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Напоминается, что в соответствии со ст.279 Уголовного кодекса Украины «Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия» в отношении правонарушителей предусмотрена уголовная ответственность - от штрафа до ограничения свободы.