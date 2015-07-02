Под Радой участники митинга перекрыли движение (видео)
20:07, 02 июля 2015Политика
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Участники митинга, который проходит под стенами Верховной Рады Украины, перекрыли движение транспорта на перекрестке улиц Грушевского и Шелковичной.
Митингующие перекрыли Грушевского / vk.com/mariknews
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, движение было перекрыто в 18.10.
В настоящее время сотрудники милиции, которые охраняют правопорядок, общаются с организаторами и участниками акции, чтобы восстановить движение транспортных средств.
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Напоминается, что в соответствии со ст.279 Уголовного кодекса Украины «Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия» в отношении правонарушителей предусмотрена уголовная ответственность - от штрафа до ограничения свободы.
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