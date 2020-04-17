Нардеп от "Слуги народа" озвучил неутешительный прогноз по экономике Украины (видео)

Экономика Украины нуждается в полной реорганизации, отметил нардеп.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский считает, что украинская экономика нуждается в полной реорганизации, иначе наступит дефолт.

Об этом народный избранник заявил в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".

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"Наша экономика нуждается в полной реорганизации, полном восстановлении, полном финансировании, создании новых цепей производства", - считает Дубинский.

Депутат не исключает, что в связи со сложившейся в Украине ситуацией будет наблюдаться ограниченный ассортимент товаров.., потому что не будет валюты в стране.

"Мы должны будем выстраивать свою экономику заново... Например, переходить к натуральному хозяйству после этого кризиса", - озвучил неутешительные прогнозы "слуга народа".

"И это сейчас не страшилки, это то, с чем мы столкнемся в ближайшее время, потому что людям больше нечего будет есть", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что более 50% экспертов считают вероятным введение в Украине чрезвычайного положения для борьбы с COVID-19. Результаты соответствующего опроса на онлайн-конференции представил политический аналитик Фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива Андрей Сухарина.

Согласно результатам опроса, высокой является также вероятность неплатежеспособности Украины и объявление дефолта по внешним обязательствам, а также массовых митингов и протестов – так считают 42% респондентов.