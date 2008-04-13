Партия регионов: непобедимость Черновецкого - это миф

Лидер столичной организации Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ называет мифом утверждения о том, что Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ непобедим в избирательной гонке на должность Киевского городского председателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской организации Партии регионов.

В.ГОРБАЛЬ считает, что “вокруг всех предвыборных кампаний возникают определенные мифы”.

“Мы и в 2006 году были в плену мифа, что Александр ОМЕЛЬЧЕНКО - лучший мэр и его победить не может никто. Сейчас создается очередной миф, что победить может или КЛИЧКО, или, что ЧЕРНОВЕЦКОГО вообще никто не может победить”, - сказал В.ГОРБАЛЬ.

В то же время он уверен, что Партия регионов способна “показать достойный результат”, “вселить энтузиазм” в своих сторонников”. По его словам, Партия регионов готова к проведению эффективной кампании, “тем более что мы объединили усилия и потенциал киевского актива так и актива партии. Я с удовольствием для себя поддержал и Дмитрия ТАБАЧНИКА, и Инну БОГОСЛОВСКУЮ”.

В то же время, В.ГОРБАЛЮ “трудно поддерживать формат дискуссии, который навязывается нашими оппонентами и в основном речь идет о нереальных проектах и неосуществимых обещаниях, вместе с тем об актуальных проблемах столицы немногие говорят”. Как считает В.ГОРБАЛЬ, в процессе кампании, когда станет очевидным, кто реальные кандидаты, “а их будет намного меньше 150, о которых сейчас говорят, тогда можно будет вести предметные дискуссии, кто предложит такой формат и будет для меня наиболее интересным соперником, хотя при этом я не отказываюсь ни от каких дискуссий или дебатов, будь то Виктор ПИЛИПИШИН, или Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, когда он будет в настроении”.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Киевская городская организация Партии регионов выдвинула на должность мэра столицы кандидатуру своего лидера В.ГОРБАЛЯ.