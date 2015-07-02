В "Свободе" заявляют, что политика правительства приводит к обнищанию народа

Об этом сегодня во время проведения Вече социальной справедливости под стенами Киевского горсовета заявил глава столичной «Свободы» Андрей Мохник.

«Правительством Яценюка проводится политика, при которой народ беднеет, а олигархи обогащаются. Это абсолютная противоположность того, за что на Майдане стояли люди. Именно поэтому мы хотим напомнить власти, какие именно требования она должна выполнять после Революции Достоинства», — отметил политик.

По его словам, необходимо «разбудить украинцев, чтобы они поняли, что с властью, которая не выполняет требований народа надо бороться, даже если она пришла после революции».

В свою очередь народный депутат Украины свободовец Андрей Ильенко отметил, что власть не стоит на защите народа, а отстаивает интересы олигархов, «но «Свобода»всегда будет стоять на стороне народа и отстаивать ценности Революции Достоинства».

В частности, свободовцы выступают не просто против дальнейшей приватизации государственных предприятий, а за возвращение их в собственность государства или общины. В первую очередь речь идет об облэнерго, облгазах, водоканалах и др.

Кроме этого, свободовцы очертили ряд проблем Киева, требующих безотлагательного решения. В частности, в выступлениях напомнили о необходимости пересмотра грабительских коммунальных тарифов, проведения полного аудита коммунальных предприятий «Киевпастранс» и «Киевский метрополитен», реального проведения люстрации городских чиновников. Свободовцы также требовали прекращения дерибана киевских земель и «крышевания» городскими властями строительной мафии столицы.

Протестующие стояли с плакатами: «Кличко - предатель Революции Достоинства», «Киевэнерго в собственность общины», «Чем выше тарифы, тем богаче олигархи», «Нет тарифному террора против украинцев» и др.

Акция «Против тарифного террора» была поддержана во всех крупных городах Украины. Привлечь внимание властей к проблемам рядовых украинцев свободовцы пытались в Виннице, Днепропетровске, Ужгороде, Ивано-Франковске, Кировограде, Львове, Николаеве, Ровно, Тернополе, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Черновцах и других городах.