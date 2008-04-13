Москва даже торговаться с Грузией не будет?

Грузия согласится на вступление России во Всемирную торговую организацию, если об этом попросят страны Запада.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал грузинский эксперт, руководитель Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий ХУЦИШВИЛИ.

«Если стратегические партнеры Грузии, Запад, решат, что Грузия должна дать добро России на вступление в ВТО, то Грузия и не будет этому противиться. В данном случае ставятся на карту отношения Грузии со стратегическими партнерами. Все зависит в данном случае от решения Запада, и Грузия не будет действовать против решения Запада», - сказав Г.ХУЦИШВИЛИ.

По его мнению, нереально, чтобы Грузия могла использовать этот рычаг для давления на Россию.

«Нереально, чтобы Россия согласилась в обмен на согласие Грузии пустить ее в ВТО решить конфликты в Грузии. Россия не будет вести торг с Грузией. Москва всегда подчеркивала, что Грузия настолько маленькое и слабое государство, что она даже и не будет тратить силы на переговоры с Тбилиси в этом отношении. Москва может вести разговор на эту тему с Вашингтоном, с тем, чтобы США воздействовали на Грузию», - считает эксперт.

Справка УНИАН. Россия в этом году заканчивает переговоры о вступлении в ВТО. Грузия находиться в числе стран, с которыми правительство РФ проводит переговоры, касающиеся вступления в ВТО.