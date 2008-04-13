Мороз сказал все, что думает о двухпартийной системе

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает опасным для Украины возможное введение двухпартийной политической системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

А.МОРОЗ отметил, что на сегодняшний день в парламенте доминируют «либеральные» политические силы, и создание в Украине двухпартийной системы стало бы «большой бедой» для государства.

Он отметил, что в данной ситуации, когда речь идет о двухпартийной системе, нельзя ссылаться на британский или американский опыт, поскольку там партии создавались с низу вверх, а в Украине «сверху вниз».

А.МОРОЗ также выступает категорически против повышения проходного барьера для политических сил на выборах народных депутатов.

По мнению А.МОРОЗА, до образования в Украине «стабильной политической системы» повышение проходного барьера может привести к «стагнации политических процессов».