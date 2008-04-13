Мороз сказал все, что думает о двухпартийной системе
Получился почти что Апокалипсис
Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает опасным для Украины возможное введение двухпартийной политической системы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
А.МОРОЗ отметил, что на сегодняшний день в парламенте доминируют «либеральные» политические силы, и создание в Украине двухпартийной системы стало бы «большой бедой» для государства.
Он отметил, что в данной ситуации, когда речь идет о двухпартийной системе, нельзя ссылаться на британский или американский опыт, поскольку там партии создавались с низу вверх, а в Украине «сверху вниз».
А.МОРОЗ также выступает категорически против повышения проходного барьера для политических сил на выборах народных депутатов.
По мнению А.МОРОЗА, до образования в Украине «стабильной политической системы» повышение проходного барьера может привести к «стагнации политических процессов».