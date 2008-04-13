Мороз получил ”справедливое” пополнение

Партия «Справедливость», которую возглавляет Иван ЧИЖ, объединилась с Социалистической партией Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение было подписано на XIV внеочередном съезде Соцпартии.

Во время выступления на съезде И.ЧИЖ отметил, что “Справедливость” объединяется с СПУ из-за угрозы повышения проходного избирательного барьера для политических сил на парламентских выборах, и поэтому общими усилиями необходимо «вместе работать на перспективу», чтобы вернуть СПУ в большую политику.

По его словам, партия «Справедливость» вливается в СПУ не для получения каких-то должностей, а для того, чтобы работать.

И.ЧИЖ сообщил, что на съезде партии «Справедливость», который проходил сегодня, не было ни одного делегата, который бы проголосовал против вливания партии в СПУ.

По его словам, если сегодня отбросить «риторику, амбиции, ревность», то и в партии «Справедливость», и в СПУ есть общее видение, что сегодня у власти находятся «люди, далекие от народа».

На съезде Соцпартии большинство делегатов проголосовало за объединение партии «Справедливость» с СПУ. В то же время 7 делегатов из 256 проголосовали против этого решения, один воздержался.

Как сообщил на съезде лидер Социалистической партии Александр МОРОЗ, И.ЧИЖ был членом СПУ, но 8 лет назад вместе с примерно 250-ю членами вышел из рядов Соцпартии.

Справка УНИАН. Партия "Справедливость" была зарегистрирована в мае 2000 года. Со дня основания ее возглавлял И.ЧИЖ.