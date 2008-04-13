Колесников: конфликт из-за Богатыревой в Партии регионов исчерпан

Конфликт по поводу назначения члена Партии регионов Раисы БОГАТЫРЕВОЙ секретарем Совета национальной безопасности и обороны исчерпан, утверждает один из лидеров партии, народный депутат Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера в Донецке на брифинге после конференции областного отделения Партии регионов.

"Слухи о конфликте в Партии регионов как всегда преувеличены, - сказал Б. КОЛЕСНИКОВ, - Это в основном происки наших конкурентов".

"Партия монолитна и конфликт исчерпан", - заявил он, отвечая на вопрос, исчерпан ли конфликт в партии, связанный с назначением Р.БОГАТЫРЕВОЙ.