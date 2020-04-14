Зеленский о пожаре в Чернобыльской зоне: угрозы для атомной электростанции нет

Президент подчеркнул, что «правда заключается в том, что ситуация там контролируется, радиационный фон в столице и Киевской области в пределах нормы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время открытого огня в Зоне отчуждения не наблюдается и угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет.

Об этом он заявил в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

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«Речь о пожарах в лесах Зоны отчуждения: ежедневно в течение последней недели председатель ГСЧС докладывает о ходе ситуации. Вчера преодолены шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет», - заявил он.

По словам главы государства, по состоянию на сейчас, открытого огня в Зоне отчуждения пока не наблюдается. «Нацполицией уже задержаны лица, которые спровоцировали возникновение пожара, они понесут суровую ответственность за все свои действия. Я призываю всех граждан не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 1986 года. И никто не будет скрывать от вас правду», - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что «правда заключается в том, что ситуация там контролируется, радиационный фон в столице и Киевской области в пределах нормы».

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га.

6 апреля правоохранители задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 27-летний житель села Раговка, который для забавы поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы. Задержанному вручено подозрение в причинении пожара по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

7 апреля площадь пожара составляла около 35 га.

13 апреля, член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне добралась до Припяти, ему остается несколько километров до Чернобыльской АЭС, а огонь приближается к хранилищу радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

Сегодня, 14 апреля, а.и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить, а проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме.

Кроме того, сегодня председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин доложил президенту Владимиру Зеленскому, что ГСЧС нужно еще несколько дней, чтобы полностью погасить тление, которое осталось после пожара в Чернобыльской зоне.