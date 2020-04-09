У Зеленского обсуждали введение чрезвычайного положения - ОП

В ОП подчеркнули, что в настоящее время введена чрезвычайная ситуация, и власти считают принятые меры достаточными.

Заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что введение чрезвычайного положения обсуждали с президентом. Такой вариант рассматривается, если власть будет не в состоянии без чрезвычайного положения остановить распространение коронавируса.

Чрезвычайное положение – это меры, которые помогут контролировать ситуацию и следить, чтобы человек оставался дома, подчеркнул Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде".

Читайте такжеВнеочередное заседание Рады планируется провести 13 апреля - Разумков

О введении такого положения он отметил, что "такая возможность всегда есть". Впрочем, подчеркнул заместитель председателя ОП, сейчас введена чрезвычайная ситуация, и власти считают принятые меры достаточными.

"Но все равно, ты выходишь на выходных и видишь, сколько людей гуляют в парке. Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы они оставались дома, меньше гуляли и были всегда в масках", – говорит Тимошенко.

Кроме того, он рассказал о координационных совещаниях с Министерством здравоохранения. По его словам, Минздрав совместно с учеными разработали оптимистический, отрицательный и средний сценарии распространения коронавируса.

"Я сейчас не буду озвучивать цифры, потому что за них должен отвечать Минздрав. Впрочем, по сравнению с другими странами мы сейчас идем по оптимистичному сценарию развития событий", – рассказал заместитель главы канцелярии президента.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1 тыс. 892 случаи коронавирусной болезни COVID-19.