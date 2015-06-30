Порошенко должен сегодня назначить главой СБУ Грицака - фракция БПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кононенко сказал в комментарии журналистам.

“Сегодня должно поступить представление от президента на руководителя Службы безопасности Украины. Это, по моей информации, будет господин Грицак”, - сказал Кононенко и добавил, что уже запланированы встречи Грицака с фракциями коалиции и депутатскими группами.

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“В четверг зал должен определяться по этому вопросу”, - сказал депутат. Он заметил, что его фракция эту кандидатуру поддерживает.