Порошенко должен сегодня назначить главой СБУ Грицака - фракция БПП

12:29, 30 июня 2015
Политика
550 0

Первый заместитель лидера фракции “Блока Петра Порошенко” Игорь Кононенко отмечает, что сегодня парламент должен получить представление от президента на назначение председателя Службы безопасности Украины.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кононенко сказал в комментарии журналистам.

“Сегодня должно поступить представление от президента на руководителя Службы безопасности Украины. Это, по моей информации, будет господин Грицак”, - сказал Кононенко и добавил, что уже запланированы встречи Грицака с фракциями коалиции и депутатскими группами.

Читайте такжеСБУ имеет достаточно оснований подозревать главу Апелляционного суда в совершении преступлений - Грицак

“В четверг зал должен определяться по этому вопросу”, - сказал депутат. Он заметил, что его фракция эту кандидатуру поддерживает.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter