Ющенко взял себе еще одного советника

23:01, 11 апреля 2008
Политика
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Указ - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Владимира БОНДАРЯ своим советником.

Соответствующий Указ размещен на сайте главы государства.

Справка УНИАН. В 2002-2005 гг. В.БОНДАРЬ был народным депутатом Украины, членом фракции “Наша Украина”. Также он занимал должность председателя Волынской областной государственной администрации.

 

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