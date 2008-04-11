Ющенко взял себе еще одного советника

Указ - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Владимира БОНДАРЯ своим советником. Соответствующий Указ размещен на сайте главы государства. Справка УНИАН. В 2002-2005 гг. В.БОНДАРЬ был народным депутатом Украины, членом фракции “Наша Украина”. Также он занимал должность председателя Волынской областной государственной администрации.

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