“Укрпочта” выпустит марку, посвященную Степану Бандере

“Укрпочта” выпустит марку, посвященную лидеру Организации Украинских Националистов Степану Бандере.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольского областного совета, с соответствующей инициативой 11 марта к директору Украинского государственного предприятия почтовой связи „Укрпочта” Валентине ХУДОЛИЙ обратился председатель Тернопольского облсовета Михаил МИКОЛЕНКО. Он заметил, что 1 января 2009 года исполнится 100 лет со дня рождения С.Бандеры, и что на ближайшей сессии областного совета будет рассматриваться вопрос о провозглашении 2008 и 2009 лет Годами Степана Бандеры на Тернопольщине. Соответственно, попросил включить в тематический план почтовых изданий Украины на 2009 год эмиссию почтовой марки, посвященной С.Бандере, а также проведение специальных погашений почтовых отправлений по этому случаю.

Как сообщают в пресс-службе облсоветы, “Укрпочта” уже провела заседание редакционно-художественного совета, который принял решение включить в тематический план 2009 года на 1 квартал выпуск художественной почтовой марки, конверта и проведения спецпогашения, посвященных С.Бандере. При этом “Укрпочта” предложила облсовету предоставить иллюстрированный материал для создания марки и конверта.