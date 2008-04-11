Ющенко решил бороться за чистоту ведомства Луценко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины в течение месяца разработать законопроект о запрещении предоставления благотворительной помощи судам и правоохранительным органам.

Соответствующий указ «О некоторых мерах по предотвращению коррупции в судах и правоохранительных органах» размещен на сайте главы государства.

В частности, в указе отмечается необходимость принятия дополнительных мер по предотвращению скрытого влияния на деятельность судов и правоохранительных органов, в том числе путем предоставления таким органам материальной, финансовой, организационной и другой благотворительной помощи.

С этой целью Президент поручает правительству подготовить и внести в установленном порядке в месячный срок на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о запрещении предоставления благотворительной помощи на потребности судов и правоохранительных органов, а также запрещении получения судами и правоохранительными органами материальной, финансовой, организационной и другой благотворительной помощи.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО дал поручение Кабмину предусматривать в проектах законов Украины о государственном бюджете Украины на 2009 и последующие годы необходимый объем расходов для обеспечения эффективной деятельности судов и правоохранительных органов, в том числе для компенсационных выплат потерпевшим и свидетелям.