Ющенко подписал указ о праздновании 170-летия со дня рождения Чубинского

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ по поводу празднования 170-летия со дня рождения автора слов Государственного гимна Украины Павла Чубинского.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

С целью почтения памяти выдающегося этнографа, общественного и культурного деятеля, П.Чубинского и по случаю празднования в 2009 году 170-летия со дня его рождения, Президент поручил Кабинету Министров создать в двухмесячный срок Организационный комитет по подготовке и празднованию мероприятий, посвященных 170-летию со дня рождения П.Чубинского, утвердить его персональный состав.

Также правительство с участием Национальной академии наук Украины должно разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 170-летия со дня рождения П.Чубинского.

Киевская областная государственная администрация должна принять меры по благоустройству могилы П.Чубинского в городе Борисполе; проработать вопрос о воссоздании усадьбы Чубинских в селе Чубинском Бориспольского района, а также создания музея выдающегося ученого, общественного и культурного деятеля.

Указ предусматривает ряд других мер, посвященных юбилейной дате и почтению памяти П.Чубинского.