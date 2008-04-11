Суд отказался признать недействительными досрочные выборы в Киеве

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск гражданина Николай ГРАБАРЯ о признании незаконным постановления Верховной Рады Украины относительно проведения досрочных выборов мэра Киева и столичного городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судьи приняли сегодня.

После 15.00 админсуд начал рассмотрение дела по иску Н.ГРАБАРЯ по существу. Судьи выслушали обе стороны судебного процесса. Коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства стороны ответчика относительно закрытия производства по делу в связи с тем, что этот иск не является компетенцией админсуда. В ответ представитель Верховной Рады в суде подал ходатайство об отводе судей. Это ходатайство также было отклонено, и судьи удалились в совещательную комнату для вынесения решения по существу дела.

Комментируя это решение суда, Н.ГРАБАРЬ отметил, что считает решение политическим и будет обжаловать его.

«Суд считает, что мои права не нарушены. Но я буду обжаловать и дойду до судов высшей инстанции», - сказал Н.ГРАБАРЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня до перерыва, то есть до 15.00 Окружной административный суд г. Киева закрыл производство по делу по иску депутата Киевсовета Болеслава АНДРУШЕНКО относительно законности постановления Верховной Рады о назначении внеочередных выборов Киевского городского председателя и Киевсовета из-за отказа депутата от иска.