Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 8 или 9 апреля - Арахамия

Нардеп Давид Арахамия отмечает, что необходимо, в частности, принять еще один пакет законов для борьбы с коронавирусом.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады Украины может состояться 8 или 9 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Арахамия отметил, что пока не может конкретно ответить, когда именно может быть заседание ВР.

"Но, если мы с банками еще можем подождать немного, пока комитет поработает, нам все равно надо принимать бюджет в новом виде. И у нас нарабатывается другой пакет, это уже третий, кажется, пакет по борьбе с коронавирусом", - отметил Арахамия и добавил, что сейчас со всеми фракциями вырабатывается общее видение относительно льгот, которые могут быть предоставлены бизнеса.

Читайте также"Многие" из нардепов находятся на самообсервации – замглавы фракции "Слуга народа"

"Я прогнозирую, что это может быть среда или четверг", - подытожил глава фракции.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня первый зампред фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил, что на следующей неделе может состояться внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Комментируя обсуждения и решения вопросов финансирования местных выборов, Корниенко отметил, что "ситуацию с бюджетом, мы будем понимать, опять-таки, в следующий вторник, когда пройдет комитет, и, возможно, будет встреча на следующей неделе, связанная уже с принятием бюджета".