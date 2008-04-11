Литвина поставили перед фактом: или мандат, или должность

Лидер фракции Блока Владимира Литвина Владимир ЛИТВИН должен сложить депутатские полномочия или отказаться от должности исполняющего обязанности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщил УНИАН заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР Валерий КАМЧАТНЫЙ (фракция БЮТ).

По его словам, должность ректора не совместима с выполнением депутатских полномочий.

В.КАМЧАТНЫЙ отметил, что человек, который получает в вузе зарплату, “возглавляет научную, хозяйственную деятельность” не может быть народным депутатом Украины. Все это касается и человека, являющегося исполняющим обязанности. По словам В.КАМЧАТНОГО, согласно законодательству Украины совмещение депутатских обязанностей возможно лишь с научно-педагогической деятельностью, в частности, с чтением лекций, публикацией научных статей, а также с творческой деятельностью.

Кроме того, заместитель председателя регламентного комитета отмечает, что ректор или и.о. ректора не может работать на общественных началах.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Виктора СКОПЕНКА от должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, назначив исполняющим обязанности ректора вуза Владимира ЛИТВИНА. Об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня, выступая в университете.

По словам Президента, он поручил правительству провести выборы нового ректора университета.