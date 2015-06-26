Арестованы уже 86 объектов недвижимости Фирташа - Аваков

Об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.

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"Сегодня процесс продолжается - и на настоящий момент арестовано 86 объектов. Еще 35 объектов находятся в работе, а также 133 земельных участка компаний Фирташа и Левочкина. Мы полностью обеспечим интересы Украины таким образом - и заберем и реализуем это имущество, если Фирташ и Ко не заплатит стране забранные незаконно деньги и не понесет соответствующего наказания", - написал Аваков.

К ВЕЧЕРУ ПЯТНИЦЫ.1. В РАЗВИТИЕ ТЕМЫ О "ТОРНАДО"По ходу того как продвигается наше служебное расследование, все очевид... Posted by Arsen Avakov on 26 червня 2015 р.

"И да - имел я ввиду вашу истерию на телеканале ИНТЕР. Я такой, что дожму! Так что деньги верните стране подобру-поздорову!", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров обратился в суд с требованием арестовать 500 млн куб. м газа стоимостью 4,3 млрд грн, принадлежащих холдингу Osthem, по результатам расследования Генеральной прокуратурой сговора представителей компании и должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины».